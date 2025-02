Pallanuoto A2. La R.Nantes Salerno riparte con il piede giusto: Muri Antichi ko Contributo decisivo dei giovani atleti della formazione giallorossa

La Check-Up Rari Nantes Salerno parte con una netta vittoria nel girone di ritorno del campionato di Serie A2, imponendosi per 15-10 sui Muri Antichi. Vittoria con un contributo decisivo dei giovani talenti, sono state ben dieci le reti complessive firmate dagli atleti classe 2006 e 2009 Sifanno, De Simone, Chianese e Borsellino.

Assente per infortunio Siani e per squalifica Privitera, la Check Up schiera in distinta Pietro Iannicelli, classe 2010 e ultimo rappresentante di una storica dinastia familiare legata in maniera indissolubile ai colori giallorossi.

L'inizio di gara è tutto di marca Rari Nantes: le reti di De Simone, De Freitas e Chianese chiudono il primo quarto sul 3-1.

Il copione si ripete nel secondo periodo, con i gol di Luongo, Sifanno e Gallozzi che portano i padroni di casa all'intervallo lungo sul +4 (6-2).

Nel terzo quarto, la Check-Up mette definitivamente in cassaforte il risultato grazie alla doppia realizzazione di De Simone e alle marcature di Chianese, Sanges e Sifanno, fissando il punteggio sull’11-5. Nell’ultima frazione, la squadra giallorossa amministra il vantaggio e chiude la gara con le reti di Sifanno (autore oggi di quattro gol complessivi), De Freitas e il primo gol in A2 di Paolo Borsellino su rigore, sigillando il definitivo 15-10.

A fine partita, il tecnico Christian Presciutti ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Partita giocata dai ragazzi con la giusta concentrazione e determinazione. Il carico di lavoro svolto in queste settimane si è fatto sentire. Sono compiaciuto che oggi, i giovani chiamati in causa, abbiano risposto bene segnando il 70 per cento dei nostri goal. Stanno crescendo e vogliono ritagliarsi sempre più spazio. Ovviamente c'è ancora da migliorare ma questa è la strada”

La Check-Up Rari Nantes Salerno tornerà in vasca sabato 1 marzo per la seconda giornata di ritorno. Alla “Simone Vitale “ andrà in scena il derby cittadino contro il Circolo Nautico Salerno (fischio d’inizio previsto per le ore 19:30)

??????????-???? ??.??. ??????????????: A. Milione, M. Luongo 1, A. De Simone 3, C. Sanges 1, R. Agulha De Freitas 2, D. Gallozzi 1, A. Fortunato, F. Sifanno 4, A. Chianese 2, G. Parrilli, P. Borsellino 1, D. Pica, G. Vassallo, P. Iannicelli. All. Presciutti

???????????????? ???????????? ???????? ??????????????: F. Nicolosi, R. Faro, V. Nicolosi 3, D. Zovko, G. Forzese 2, M. Tkac 4, M. Marangolo 1, L. Reina, V. Belfiore, L. Muscuso, F. Basile, C. Vittoria, A. Marano. All. Scebba

Arbitri: Baretta e Bernini

Note

Parziali: 3-1 3-1 5-3 3-5 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Salerno 5/11 + un rigore e Muri Antichi 2/8 + 2 rigori.