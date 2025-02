Hockey pista, A2. Roller Salerno, vittoria salvezza: 3-1 al Follonica Giudice (doppietta) e Fontan Alfani regalano tre punti ai salernitani

La Roller Salerno conquista tre punti preziosissimi nel campionato di Serie A2 di hockey su pista, superando il Follonica Hockey 1952 con il punteggio di 3-1. Una vittoria che permette ai ragazzi di mister Massimo Giudice di raggiungere quota 9 punti in classifica e di proseguire il proprio cammino con l'obiettivo di centrare la salvezza. A decidere la sfida del Palatulimieri la doppietta di Giorgio Giudice ed il gol di Fontan Alfani.

Nel post-gara, il tecnico Massimo Giudice ha espresso grande soddisfazione per il successo, sottolineando l’importanza di vincere gli scontri diretti: “Finalmente una vittoria in casa, ed è una vittoria fondamentale contro una squadra del nostro livello. Queste sono le partite che dobbiamo portare a casa. Con le squadre di vertice è importante fare belle prestazioni per crescere, ma sono questi match che fanno la differenza nella corsa alla salvezza”.

Il mister ha però evidenziato alcuni aspetti da migliorare: “Dobbiamo imparare a restare concentrati fino al fischio finale e a concretizzare le occasioni che ci capitano. Nel secondo tempo abbiamo gestito la gara con un po’ di timore, la pallina iniziava a ‘scottare’ e in alcune situazioni avremmo potuto chiudere meglio l’azione. C’era anche il rischio del decimo fallo che avrebbe dato al Follonica un tiro diretto, e questo ci ha condizionato mentalmente”.

Con questa vittoria la Roller Salerno fa un passo avanti importante nella corsa alla salvezza, ma serviranno altre prestazioni solide per raggiungere l’obiettivo. Il prossimo impegno sarà un altro test cruciale, dove sarà fondamentale mettere in campo la stessa determinazione vista contro il Follonica.