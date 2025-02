Pallamano A2. Alla "Vitale" il derby cittadino Circolo Nautico-Rari Nantes Testa-coda tra le due formazioni salernitane: le voci dei protagonisti

Sarà un sabato diverso dal solito, un tardo pomeriggio che, a prescindere dal risultato, unirà in un’atmosfera di festa due società storiche della realtà cittadina. Nell’incontro valevole per la tredicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bitdrome Circolo Nautico Salerno riceve alla Vitale, fischio d’inizio previsto domani alle 19:30, la Check-Up Rari Nantes Salerno. La notevole differenza in termini di punti conquistati offre l’immagine dei rapporti di forza tra le due contendenti, squadre costruite per affrontare due percorsi radicalmente differenti.

L’improbo confronto con una rivale che punta al salto di categoria non ha però minimamente condizionato la settimana di lavoro dei padroni di casa, consapevoli di poter entrare in vasca senza avere nulla da perdere e vogliosi di giocarsela, come sempre, a viso aperto per provare ad imporre la propria pallanuoto. La

squadra continua a lavorare con la massima intensità nelle sedute di allenamento, si concentra sulla correzione degli errori che ancora ne frenano la corsa e sa che la continua crescita delle prestazioni rappresenta la strada privilegiata per arrivare alla conquista di quei risultati positivi propedeutici ad una seconda parte di torneo radicalmente diversa dalla prima. Fondamentale, per provare a mettere in difficoltà la corazzata allenata da Presciutti, approcciare bene il match e tenere alta la concentrazione nel corso dei quattro tempi. Ridurre drasticamente il tasso di errore e i gol subiti per propri errori al cospetto di un roster di assoluto livello potrebbe generare un’iniezione di fiducia molto significativa in vista del rush finale.

Alla vigilia Walter Fasano presenta così il match: "Domani ci aspetta la classica partita di testa-coda della classifica. È un momento di festa per Salerno, si affrontano due squadre con obiettivi diversi, siamo alle prese con qualche infortunio. Entreremo però in acqua per onorare la partita e continuare il nostro processo di crescita".

Per la Rari Nantes il derby sarà un test significativo per mantenere alta la concentrazione e dare continuità al lavoro svolto, come sottolineato anche dal tecnico Christian Presciutti: “Mi aspetto una bella serata di pallanuoto, con una grande cornice di pubblico e una battaglia in acqua tra due squadre con obiettivi diversi ma unite dallo stesso spirito: portare in alto il nome di Salerno. I ragazzi stanno crescendo giorno dopo giorno. Chiedo concentrazione e continuità nel nostro gioco per proseguire il nostro cammino.”

Le parole del giovane attaccante giallorosso Antonio De Simone: “"Non dobbiamo mai sottovalutare nessun avversario. Anzi, queste partite rappresentano l’occasione ideale per alzare il livello e continuare a crescere nel gioco. Dobbiamo imparare a gestire mentalmente anche le gare in cui partiamo favoriti, mantenendo sempre alta la concentrazione senza mai adagiarci sugli allori."