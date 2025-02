Basket A2. Derby a Benevento per le granatine, Di Lorenzo cerca la riscossa Di Lorenzo ha lavorato sodo in settimana per trovare le giuste contromisure al momento

Serve una reazione vera, possibilmente creando – anzi, ricreando – la giusta continuità di risultati per venire fuori dalle sabbie mobili di classifica. La Salerno Ponteggi ’92 si è complicata la vita da sola nel girone di ritorno, vincendo una sola partita su sette. In particolare nelle ultime giornate, la compagine cara a patron

Angela Somma ha lasciato per strada possibilità importanti fornendo prestazioni non all’altezza, come nello scontro diretto dello scorso weekend perso in casa contro la Cestistica Spezzina.

Domani pomeriggio, sabato 1 marzo, le granatine saranno di scena a Benevento contro le padrone di casa della Virtus Academy Università G. Fortunato, ultime in graduatoria con soli 2 punti. Palla a due alle 18 con la direzione arbitrale di Dario Di Gennaro (Roma) e Alessandro Fornaro (Mentana) per la ventunesima

giornata della Techfind Serie A2 femminile.

La Salerno Ponteggi ’92, da possibile rivelazione del campionato, è stata risucchiata pericolosamente al terzultimo posto in zona playout e di punti attualmente ne ha 14, a braccetto con la Tecnoengineering Moncalieri. L’imperativo sarà provare ad espugnare il PalaTedeschi, eliminando il ricordo della vittoria dell’andata (73-52) e senza pensare che possa trattarsi di un ostacolo facile da superare. Anzi, le sannite si sono rinforzate e si giocheranno il tutto per tutto ai playout, mentre Salerno deve ritrovarsi soprattutto mentalmente. Coach Gennaro Di Lorenzo ha lavorato sodo in settimana per trovare le giuste contromisure al momento particolare, insieme alla società e alle stesse giocatrici. Parola al campo.