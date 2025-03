Pallamano A1. La Jomi Salerno stacca il pass per la finale di Coppa Italia Le salernitane si sono imposte 33-23 sul Pontinia, oggi l'ultimo atto

La Jomi Salerno batte Pontinia e conquista il pass per la finale di Coppa Italia 2025. Al Play Hall Di Riccione 33-23 il punteggio finale in favore del club salernitano, salito in cattedra nel corso del secondo tempo. Primo tempo equilibrato, Salerno e Pontinia conducono una gara di continui botta e risposta. La Jomi però allunga nel finale di primo tempo portandosi sul +2 al termine dei primi trenta minuti di gioco. Nel secondo tempo cresce il sette di Thierry Vincent che al 42’ con Martina Barreiro si porta a cinque lunghezze di distanza. Pontinia prova a resistere ma Salerno ha il controllo della gara e nel finale allunga il passo mettendo in cassaforte il passaggio del turno. In finale le campane affronteranno la vincente di Erice - Cassano Magnago. La gara è in programma oggi alle ore 16:00. Karin Bujnochova premiata come MVP del match.