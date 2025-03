Hockey su pista, serie B. Roller Salerno a valanga: battuto anche Matera Numeri da record per i salernitani che sono tra le migliori realtà italiane

La Campolongo Hospital Roller Salerno continua la sua marcia trionfale nel campionato interregionale di Serie B. Domenica, in trasferta, la squadra salernitana ha battuto la NEWCO Roller Matera con un netto 11-3, confermando il proprio dominio nel torneo.

Con questa vittoria, la Roller Salerno si conferma a punteggio pieno, avendo conquistato cinque successi in altrettante gare disputate. Il team si distingue non solo per la qualità del gioco, ma anche per i numeri impressionanti: vanta il miglior attacco a livello nazionale, con Giorgio Giudice leader della classifica marcatori, e la terza miglior difesa d’Italia, con il portiere Manuel Navarra tra i protagonisti assoluti.

Un cammino perfetto finora per la Roller Salerno, che si conferma tra le squadre più competitive del torneo, con l’obiettivo di continuare a stupire e puntare in alto nella classifica nazionale.