Pallamano A1. Genea Lanzara, riparte il campionato: sfida a Trieste I salernitani affronteranno in trasferta l’imbattuta capolista

Archiviato il weekend di pausa, riparte il campionato nazionale di Serie A Silver. L’ottava giornata di ritorno propone un match alquanto ostico per la Genea Lanzara: i salernitani, difatti, affronteranno in trasferta l’imbattuta capolista Trieste, già matematicamente promossa in massima serie.

La squadra allenata da Carpanese vorrà proseguire la scia positiva e ben figurare dinanzi al pubblico amico, la Genea Lanzara dal canto suo necessita di punti preziosi in queste ultime quattro gare della regular season. Servirà la migliore versione dei rossoblu per mettere in difficoltà l’esperta compagine del Trieste, fermo restando che, all’andata, la Genea Lanzara tra le mura amiche della Palestra Palumbo riuscì ad ottenere un prezioso pareggio.

“Siamo reduci da una settimana di stop - dichiara Antonio Milano, capitano della Genea Lanzara - abbiamo ricaricato le batterie per affrontare al meglio questo finale di stagione. Ci stiamo concentrando soprattutto sulla fase difensiva e sull’ evitare piccole ingenuità in attacco, consapevoli che bisognerà lottare su ogni pallone per cercare di ottenere il meglio possibile da queste ultime gare della Regular Season. Siamo consapevoli che giocare sul campo del Trieste sarà veramente dura, ma non partiamo sconfitti e cercheremo di dire la nostra. Dovremo puntare sulla nostra velocità per riuscire ad arginare la forte difesa e la fisicità dei nostri prossimi avversari”.

La gara Trieste – Genea Lanzara andrà in scena Sabato 8 Marzo, con fischio di inizio alle ore 19:00, e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

8^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER | IL PROGRAMMA DELLE GARE: Salumificio Riva Molteno – Verdeazzurro; Team Mascalucia – Belluno; Haenna – Campus Italia; Trieste – Genea Lanzara; Romagna – Len Solution Carpi; Bologna United – Metelli Cologne.

LA CLASSIFICA: Trieste 33 pti, Salumificio Riva Molteno 25, Bologna United 24, Len Solution Carpi 19, Belluno 19, Metelli Cologne 17, Romagna 16, Genea Lanzara 15, Verdeazzurro 13, Haenna 13, Campus Italia 12, Team Mascalucia 10.