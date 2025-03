Pallanuoto A2. Circolo Nautico Salerno, trasferta ad Anzio per la svolta Fasano: “Abbiamo voglia di ben figurare”

La Bitdrome Circolo Nautico Salerno riparte dalla difficile trasferta di Anzio

In alcune occasioni la vita di diverte a scompaginare piani scrupolosamente costruiti a tavolino, con la progettazione di ogni singolo particolare, per proporre nuove ed affascinanti sfide. Salire di livello in maniera repentina risulta spesso difficile perché richiede spirito di adattamento ad una nuova dimensione e la capacità di sacrificarsi in maniera significativa per continuare a crescere. Nell’incontro valevole per la quattordicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bitdrome Circolo Nautico Salerno sfida in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle ore 16:00, l’Anzio Waterpolis. La prima parte del derby di sabato scorso con la Rari Nantes è stata tra le peggiori esibizioni stagionali della squadra, assente ingiustificata nei primi sedici minuti del match. La nota positiva, oltre all’esordio del giovane De Bartolomeis, è stata la reazione caratteriale di un gruppo che, punto sul vivo, ha saputo reagire e ha tirato fuori l’orgoglio contro una rivale attrezzata per il ritorno in massima serie. La crescita di categoria impone un significativo cambio di passo sia dal punto di vista dell’intensità degli allenamenti sia della mentalità. I sacrifici sono sicuramente maggiori rispetto a quelli che molti erano abituati a sostenere. La stagione in corso può e deve rappresentare una preziosa palestra di crescita soprattutto per i giovani. Doveroso credere fino in fondo nel traguardo salvezza ma è ancora più importante vivere al massimo ogni seduta di allenamento e ogni secondo della singola partita per gettare le basi di un futuro in grado di regalare le meritate soddisfazioni. Alla vigilia Walter Fasano presenta così il match. "Trasferta impegnativa contro una squadra che sicuramente vorrà riscattare il passo falso della settimana scorsa ed è in piena corsa per i playoff. Ho parlato con la squadra e sicuramente non avremo l’approccio della scorsa settimana, abbiamo voglia di ben figurare".