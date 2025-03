Cavese, è Fella show: il "dieci" riprende il Potenza con una doppietta (2-2) Aquilotti sotto di due gol ma trascinati dal suo bomber

Rimonta da applausi. La Cavese si aggrappa a Giuseppe Fella. L’attaccante rimonta il Potenza (2-2) e regala ai blufoncè un pari d’oro. Un punto che permette alla squadra metelliana di scavalcare la Juventus Under 23 e salire al dodicesimo posto in classifica con 34 punti.

Maiuri, squalificato, riparte dal 3-5-2 ma inserisce Rossi sulla corsia mancina e in attacco si affida al tandem Fella-Verde. Il Potenza parte forte e si porta in vantaggio con Schimmenti (3’). Boffelli salva su Caturano (7’) e scuote la Cavese che ci prova prima per Pezzella (23’) e poi con Fella (28’). Il Potenza fiuta il pericolo e raddoppia: Petrungaro sfrutta l’assist di Felippe e firma il 2-0 (30’). Nel momento di difficoltà, la Cavese si aggrappa a Fella che trova con una magia il gol del 2-1 (37’).

Nella ripresa, Rossi impegna subito Alastra (49’). Maiuri si affida a Sannipoli e Vigliotti ma è ancora Fella a fare la differenza: calcio di rigore procurato e concretizzato (66’). La partita si stappa e regala emozioni: Vigliotti va vicinissimo al 3-2 (74’), poi è Caturano a mancare il nuovo vantaggio locale. Nel finale, dopo l’espulsione di Ghisolfi, un miracolo di Boffelli su Caturano chiude il match sul 2-2 (95’).