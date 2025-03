Pallamano A2. Rari Nantes Arechi, sconfitta nel derby con Napoli Lions Salernitani superati alla Scandone con il risultato di 9-7

Battuta d’arresto esterna per la Bricobros Rari Nantes Arechi che nella 14 giornata della regular season del girone sud campionato maschile di A2 di pallanuoto è stata sconfitta alla piscina Scandone dal Gls Napoli Lions con il punteggio di 9-7.

Anche stavolta la maggiore esperienza dei ragazzi di Andrea Scotti Galletta ha avuto la meglio sul settebello del presidente Elena Gallo che potuto contenere i partenopei fin quando ha potuto.

Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio (0-1), la squadra di Marco Iannicelli ha mantenuto l’equilibrio nei due tempi centrali (parziali 3-3 e 2-2), prima di cedere nel quarto periodo, dove i padroni di casa hanno piazzato l’allungo decisivo con un parziale di 4-2.

Per la Bricobros Rari Nantes Arechi, quella contro Gls Napoli Lions, è la sconfitta n.9 della stagione. Il prossimo impegno di campionato per la compagine salernitana è fissato sabato 15 marzo 2025 alla piscina Vitale alle ore 17:00 con il derby contro la Check Up Rari Nantes Salerno.

Gls Napoli Lions – Bricobros Rari Nantes Arechi 9-7 (0-1, 3-3, 2-2, 4-2)

Gls Napoli Lions: F. Altomare, G. Mele, A. Jensen 3, C. Ruocco, M. Lanfranco, D. Santovito, F. Sava 1, L. Telese 3, M. Ronga, S. Santamaria, J. Lanfranco 1, C. Angelone 1, D'antonio, S. Maione. All. Scotti galletta

Bricobros Rari Nantes Arechi: M. Paone, D. Pisani, A. Giannatsis 2, P. Iannicelli, C. De Sio 2, A. Ragosta, L. Albano 2, G. Gregorio, V. Santoro, A. Apicella 1, G. Barberisi 1, F. De Totero, T. Petolicchio. All. De sio

Arbitri: Piano e Alessandroni

Note: uscito per limite di falli Lanfranco M. (N) nel terzo tempo e De Sio (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Napoli 3/13 + 2 rigori e Arechi 6/10. Ruocco (N) sbaglia un rigore (palo) nel quarto tempo. Spettatori: 200 circa.