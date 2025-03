Pallamano A1. Jomi Salerno, alla Palumbo arriva il Brixen Sudtirol Dalla Costa: "Abbiamo grande voglia di riscatto per la finale persa"

Archiviato il capitolo Coppa Italia, la Jomi Salerno si rituffa nel campionato. Sabato 15 marzo, alla Palestra Palumbo, andrà in scena la sfida contro il Brixen Sudtirol valida per l’ottava giornata di ritorno di Serie A1 femminile. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:00. All’andata, al Palasport di Bressanone, le campane si imposero col risultato di 22-30. Sfida di grande importanza, non solo per la classifica ma anche per ripartire dopo l’amara sconfitta in Coppa Italia. In seguito, le dichiarazioni di Ilaria Dalla Costa: “Siamo reduci dalla Coppa Italia in cui ci siamo classificate al secondo posto conquistando una finale che mancava da qualche anno. Sono orgogliosa del gruppo e del modo in cui ha affrontato la competizione. Abbiamo sofferto un po’ nel quarto di finale contro Ferrara mentre contro Pontinia abbiamo sfoderato una grande prestazione che ci ha consentito l’accesso in finale. In finale purtroppo siamo uscite sconfitte contro Erice, una squadra forte ed attrezzata, nonostante ciò, abbiamo dimostrato che Salerno c’è ed è pronta a contendersi l’ultimo trofeo in palio. Sabato affronteremo Brixen, una squadra che ha cambiato molto rispetto alle passate stagioni. All’andata la nostra prestazione fu molto convincente. Siamo molto concentrate e soprattutto abbiamo grande voglia di riscatto per la finale persa”.