Pallamano A1. La Jomi Salerno torna al successo in campionato: battuto Brixen Margherita Danti: "Abbiamo raccolto i frutti del lavoro svolto in settimana"

La Jomi Salerno batte Brixen e ottiene il sedicesimo successo stagionale in campionato. 31-17 il risultato finale al termina di una gara mai in discussione. Parte forte il sette di Thierry Vincent, che dopo 10 minuti di gioco è avanti 8-1. Fa fatica dall’altra parte il sette di Andrea Eder che corre ai ripari chiamando il primo time out della gara. Brixen prova a rientrare in partita, ma Salerno nonostante diversi errori mantiene il controllo della gara chiudendo il primo tempo sul risultato di 15-9. Nel secondo tempo non cambia il discorso. Salerno consolida il vantaggio, si concede ampie rotazioni e gestisce il risultato spegnendo man mano le speranze di Brixen. Reazione ottimale delle salernitane dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, adesso riflettori accesi sul rush finale di stagione.

A fine partita le parole di Margherita Danti: “Oggi abbiamo raccolto i frutti del lavoro svolto in settimana. Tutte hanno avuto il proprio spazio e questo fa sempre piacere al gruppo, è importante per il finale di stagione. Siamo soddisfatte della prestazione, nonostante ciò, abbiamo sbagliato troppe occasioni davanti la porta e questo è un aspetto su cui lavorare. Restiamo concentrate per il futuro, ci aspetta un finale di stagione intenso”.