Givova Scafati Basket ko contro la Bertram Tortona (79-102) Ramondino: "Fare analisi tecnica sarebbe spostare l'attenzione su un solo aspetto"

Sconfitta casalinga per la Givova Scafati, ko contro la Bertram Tortona con il risultato di 79-102 nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A. "Complimenti a Tortona per la vittoria e la gara sotto tutti i punti di vista. Da parte nostra più che un’analisi tecnica ci deve essere una assunzione di responsabilità, da parte mia come allenatore, perché quando non funziona praticamente niente e si fa fatica a fare tutto è esclusivamente responsabilità dell’allenatore. Fare analisi tecnica in questo momento sarebbe spostare l’attenzione su un solo aspetto che non darebbe la fotografia della partita. È una responsabilità mia, per quello che vale questa sconfitta, nei modi e nelle proporzioni perché ripeto se la squadra fa questa prestazione vuol dire che quel lavoro fatto dall’allenatore non è adeguato".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiduesima Giornata

Givova Scafati - Bertram Tortona 79-102

Parziali: 15-23, 21-22, 13-33, 30-24

Scafati: Gray 23, Sangiovanni ne, Zanelli ne, Anim 5, Ulaneo ne, Sorokas 12, Borrelli ne, Miaschi 9, Pinkins 12, Cinciarini 9, Maxhuni 7, Akin 1. All. Ramondino

Tortona: Zerini 8, Vital 9, Kuhse 6, Gorham 16, Candi 4, Farias ne, Denegri 6, Baldasso 13, Kamagate 9, Biligha 2, Severini 11, Weems 15. All. De Raffaele

Arbitri: Giovannetti, Paglialunga, Galasso