Cavese, il messaggio del presidente Lamberti: "Ora dovremo essere ambiziosi" "Cinque sfide in cui continuare a credere nei nostri obiettivi"

Un messaggio per festeggiare l'obiettivo virtuale della salvezza e rilanciare le proprie ambizioni playoff. Con un messaggio sui social, il presidente della Cavese Alessandro Lamberti scrive ai tifosi: "Cinque è il numero che ricorre per i momenti clou della nostra Cavese: l’anno scorso abbiamo vinto il campionato con cinque turni d’anticipo e quest’anno si è raggiunta la salvezza, seppur solo virtuale e non matematica, sempre con la stessa tempistica.

A prescindere da questo appassionante finale di campionato, un sincero grazie va detto a tutti coloro che quotidianamente si impegnano per migliorare il nostro Club: un ringraziamento particolare va ai Direttori Logiudice e De Liguori, a Mister Maiuri e a tutto il suo staff e a questi straordinari ragazzi che hanno onorato la maglia in tutte le partite e in tutti gli allenamenti. In queste ultime cinque partite dovremo continuare a fare quello in cui questa società crede da quando è arrivata: essere ambiziosi e buttare il cuore oltre ostacolo ogni domenica. Vi aspettiamo nella nostra/vostra casa per vivere insieme le sfide che ci attendono".