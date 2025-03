Scherma. Nedo Nadi protagonista ai campionati regionali U14 e U20 Due ori, un argento e un bronzo per la società salernitana

La Nedo Nadi Salerno ha conquistato due ori, un argento e un bronzo ai campionati regionali Under 14 e Under 20, disputati a Portici. Il week-end dedicato alla spada si è aperto con gli atleti tra gli 11 e i 14 anni. Francesca Heim (Nedo Nadi Salerno) ha conquistato il titolo regionale superando in finale Baldini di Benevento per 15-9, confermando il suo talento con un percorso netto tra gironi ed eliminatorie. Sul terzo gradino del podio, la compagna di sala Costanza Lalia, fermata in semifinale dalla stessa Baldini.

Tra i tredicenni, nelle gare maschili, Andrea Acocella ha trionfato dopo un avvio in salita, ritrovando il giusto equilibrio e dominando in finale Giglio (Circolo Nautico Posillipo) con un netto 15-4. Ottima prova per Mariarosaria Curci nella competizione femminile, che ha centrato la sua prima finale a otto, un risultato che lascia intravedere margini di crescita.

Nei più piccoli, categorie 11 e 12 anni, chiudono tra i migliori otto Aurora Guarriello, Sofia Acocella e Lauro Gabriella tra le ragazze, mentre Gabriele Muscariello e Mattia D'Agostino tra i ragazzi. Oltre al titolo regionale, la gara ha rappresentato un test importante in vista del Campionato Italiano di Riccione a maggio.

Nella stessa giornata, spazio anche alla gara promozionale per le nuove leve (8-10 anni), senza classifica ufficiale. Tra le salernitane hanno brillato Francesca Romano e Aurora De Nicola con un percorso immacolato, e ottime prove arrivano anche da Beatrice Gallo e Mariasole Ferlito.

Domenica 16 è toccato agli Under 20, ultima occasione per qualificarsi ai Campionati Italiani. Greta Grisanti (classe 2008) si è distinta conquistando l’argento, ottenendo così l’accesso alla fase nazionale sia per l’U20 che per l’U17. La sua gara è stata una dimostrazione di determinazione: nonostante un infortunio muscolare, l’atleta del maestro Carlo Gallo ha lottato fino alla finale.

Nel torneo maschile, buona prova di Francesco Paolo Prinzo, che ha sfiorato la finale a otto (9° posto) ma ha staccato il pass per la prova nazionale U20.

Soddisfatta Teresa Russo, presidente della Nedo Nadi Salerno: «Bilancio positivo, complimenti ai ragazzi per l’impegno nei duri allenamenti con il maestro Carlo Gallo e il prof. Giovanni De Martino, supportati dai tecnici Vincenzo Vinciguerra, Manuel Heim, Antonella e Alfonso De Martino». La società ha sottolineato inoltre l’eccellenza dello staff tecnico, composto da specialisti e laureati (o laureandi) in Scienze Motorie. Un riconoscimento è andato anche al maestro Carlo Gallo, recentemente nominato consigliere regionale e membro della Commissione Scuola nazionale della Federazione.