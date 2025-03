Cavese-Trapani 2-1, scatto playoff! Loreto al 90' fa sognare i metelliani Rimonta da urlo al Simonetta Lamberti! Aquilotti noni in classifica

Vittoria pesantissima. La Cavese fa lo scatto playoff. Al Simonetta Lamberti i metelliani rimontano il Trapani (2-1) e ora sognano un posto nella post-season. Fella e Loreto riprendono e sorpassano i siciliani, con la truppa di Maiuri ora al nono posto a quota 38 punti.

Maiuri riparte dal 3-4-1-2 con Fella alle spalle del tandem offensivo Verde e Chiricò. Proprio l’ex Catania è subito scatenato con il palo colpito che mette i brividi al Trapani (11’). I siciliani restano in dieci per l’espulsione scomposta di Liotti e permette ai metelliani di fare la partita. Ancora Chiricò mette i brividi a Ujkaj mentre Sannipoli trova Carraro a salvare la conclusione sulla linea (28’). Nel finale di tempo ancora Chiricò ma soprattutto Verde cestinano le due chance per chiudere avanti il primo tempo (45’).

In apertura di ripresa la sorpresa: Piovanello va vicino al gol ma gli ospiti pungono con il fendente di Carraro che gela il Simonetta Lamberti (51’). Il gol scuote la Cavese che trova subito il pari con Fella che batte Ujkaj e riaccende l’impianto metelliano (60’). Gli aquilotti vanno all’assalto ma sprecano con Sannipoli e soprattutto con Fella che si divora il gol del 2-1 (69’). La troppa foga costa il doppio giallo a Piana (76’). Si ritorna in parità numerica in mezzo al campo, Lamberti è straordinario su Anatriello e Ciotti (82’). Assist per il colpo vincente: cross di Chiricò, Loreto batte Ujkaj sul primo palo e fa esplodere il "Lamberti" (90’). Nel recupero, Sorrentino si divora il colpo del 3-1 ma non rovina la festa: la Cavese ora “vede” i playoff.