Pallamano, A Silver. Genea Lanzara, battuto il Mascalucia alla Palumbo I salernitani si sono imposti con il punteggio finale di 37-25

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Genea Lanzara. Nella nona giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A Silver, dinanzi al caloroso pubblico amico della Palestra Palumbo, i salernitani cari al presidente Domenico Sica hanno ottenuto un prezioso successo ai danni del Mascalucia, superato col punteggio finale di 37-25.

Una vittoria di gruppo per i rossoblu capitanati da Antonio Milano, i quali hanno saputo reagire ad un primo tempo un po' sottotono soprattutto nella fase difensiva. Il bandolo della matassa è stato, comunque, sempre nelle mani della Genea Lanzara, brava a mantenere alta l’attenzione e la lucidità anche quando, al termine della prima frazione di gioco, ha dovuto fare a meno del centrale Bernert Diaz causa rosso diretto.

Match equilibrato sino al 13’ di gioco quando, sospinti dalle parate di Chirivì Grassi e dalle segnature in particolar modo degli ispirati Didone ed Arena, i salernitani iniziano a premere il piede sull’acceleratore portandosi sul momentaneo 13-10 e costringendo Randis al timeout. Le squadre si portano negli spogliatoi sul parziale di 17-14. Nella ripresa il divario si mantiene tale sino al 39’ (21-18), dopodichè in campo si vede soltanto la Genea Lanzara: padroni di casa avanti sul 32-22 al 50’, con la contesa che si chiude sul 37-25 finale.

“Una gara inizialmente equilibrata – esordisce il pivot Christian Cuzzi – poi siamo stati bravi ad incanalare il match sui nostri binari e a portare a casa il massimo risultato, ponendo più attenzione al reparto difensivo e spingendo maggiormente in contropiede. Non abbiamo mai mollato ed abbiamo operato un break importante nei confronti dei nostri avversari. Adesso poniamo tutte le attenzioni allo scontro diretto del prossimo weekend sul campo del Romagna, dovremo migliorare l’aggressività difensiva mentre lo spirito di squadra dovrà essere quello vistosi oggi in campo. Ci giochiamo tutto, sarà una battaglia su un campo dove non sarà affatto semplice imporsi, ma dovremo fare gli straordinari per ottenere l’intera posta in palio”.

GENEA LANZARA – MASCALUCIA 37 - 25

GENEA LANZARA: Milano 2, Senatore M. 3, Merola, Senatore A., Lettera 1, Bernert Diaz 5, Arena 7, Galan Garcia 3, Rella, Didone 9, Fragnito 1, Vitiello, Cuzzi 3, Mendo 3, Cappellari, Chirivì Grassi. All: Fiorillo – Russo

9^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER I I RISULTATI : Verdeazzurro – Bologna 34 : 29, Haenna – Molteno 30 : 29, Campus Italia – Carpi 24 : 23, Genea Lanzara – Mascalucia 37 : 25, Belluno – Romagna 31 : 29, Cologne – Trieste 33 : 31.