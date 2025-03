Pallanuoto A2. Circolo Nautico Salerno, alla "Vitale arriva l’Ischia Marine Club Fasano: "Siamo pronti però per questo rush finale, ci teniamo a fare bene"

La costanza di rendimento deve rappresentare un cardine imprescindibile per un progetto tecnico voglioso di porre solide basi. I risultati sono frutto di un percorso da costruire nel tempo, grinta, intensità e mentalità devono costituire gli elementi imprescindibili di ogni singola prestazione. Nell’incontro valevole per la diciassettesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bitdrome Circolo Nautico Salerno ospita alla Vitale ( fischio d’inizio previsto domani alle ore

19 con diretta streaming sulla pagina Facebook del sodalizio gialloblu), l’Ischia Marine Club.

La netta sconfitta subita nello scorso turno a Nesima ha ribadito, ancora una volta, che la serie A2 è un campionato radicalmente diverso rispetto a quelli a cui la maggior parte degli atleti in rosa erano stati abituati. Quando non si scende in vasca con il giusto atteggiamento, non si lotta con il coltello tra i denti su ogni pallone si confezionano prestazioni non all’altezza dei propri standard abituali e pesanti sconfitte. Il dispiacere per il brusco passo indietro registrato rispetto alle prove incoraggianti con Anzio e Circolo Canottieri Napoli deve essere superato dall’idea che tutte le partite costituiscono tappe fondamentali del percorso di crescita di un gruppo su cui il club intende costruire il suo futuro.

Capitan Esposito e compagni si sono rituffati nell’intenso allenamento quotidiano dopo aver analizzato i diversi errori commessi e hanno insistito sulla cura

della tenuta mentale nel corso dei quattro tempi. Alla vigilia Walter Fasano presenta così il match. "Abbiamo una partita impegnativa contro una squadra che è in lotta per la corsa ai playoff, una formazione attrezzata con tanti giocatori esperti. Noi abbiamo preparato il match cercando di andare a migliorare sempre quelli che sono stati gli errori delle partite scorse ma soprattutto svolgendo un lavoro su quello che è l’atteggiamento della squadra. In settimana, purtroppo, abbiamo dovuto fare i conti con i postumi della sindrome influenzale che ha colpito alcuni ragazzi, spero di recuperare tutti per domani. Ci aspetta una partita molto impegnativa, siamo pronti però per questo rush finale e ci teniamo a fare bene".