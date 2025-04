Pallamano. Genea Lanzara, caldo finale di stagione tra prima squadra e giovanili A fine mese la doppia sfida contro il Mascalucia per il playout salvezza

Archiviato il successo casalingo ai danni del Carpi, trascorsi alcuni giorni di riposo la Genea Lanzara è tornata a lavorare per preparare i prossimi impegni.

Innanzitutto, stagione già conclusa per i rossoblu impegnati nel campionato interregionale di Serie B. I giovanissimi atleti guidati da Giovanni Fiorillo hanno chiuso la serie cadetta con due successi consecutivi contro Fidelis Andria e Pallamano Fasano, concludendo al quarto posto finale dietro le più esperte Sannio, Benevento e Putignano. Un percorso in crescendo che, soprattutto nel finale, ha dato i suoi frutti facendo acquisire ai salernitani esperienza per il futuro.

In Serie A Silver, la classifica avulsa ha condannato la Genea Lanzara alla disputa dei PlayOut, attraverso cui i salernitani dovranno passare per mantenere la categoria in quel che si è rivelato un campionato affascinante ed equilibrato. La Genea Lanzara ha chiuso in ottava posizione così come la scorsa stagione, quando ai PlayOff partecipavano le squadre classificatesi dalla prima all’ ottava posizione: stavolta, invece, saranno PlayOut. Avversaria di turno sarà il Mascalucia, con gare in programma il 26 Aprile (a Salerno) ed il 3 Maggio (a Mascalucia). L’eventuale gara 3 si disputerà a Salerno il 10 Maggio.

Gli Under 16 della Genea Lanzara guidati da Pietro Russo si sono laureati nuovamente campioni regionali (dopo il titolo Under 15 conquistato nella scorsa stagione). Ancora un match da disputarsi (questa Domenica alle ore 11:00 alla Palumbo contro Benevento), dopodichè i rossoblu si prepareranno alle gare di andata e ritorno valevoli per la Finale di Area 7, in programma nei giorni 27 Aprile e 4 Maggio.

Gli Under 14, invece, dovranno attendere il mese di Maggio per disputare gli ultimi tre concentramenti stagionali, al termine dei quali saranno decretate le due squadre che si qualificheranno alla Final Four di Area. Genea Lanzara, comunque, vicinissima nuovamente al titolo di campione regionale, considerando che i ragazzi allenati da Giovanni Fiorillo hanno vinto tutte e sei le gare dei primi tre concentramenti.