Pallanuoto. Circolo Nautico Salerno, fine del sogno: ko e saluti alla A2 Lazio Nuoto passa 11-8 e condanna i salernitani alla retrocessione con due turni d'anticipo

Nell’incontro valevole per la ventesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bitdrome Circolo Nautico Salerno cede 11-8 contro la Lazio Nuoto, brava a piazzare il break decisivo nel finale di una sfida che per tre quarti si sviluppa sui binari dell’assoluto equilibrio. Il risultato odierno certifica, purtroppo, la matematica retrocessione, con due giornate di anticipo sulla fine del torneo, del sodalizio gialloblu dopo una sola annata.

Il dispiacere certamente forte per non aver centrato il traguardo salvezza deve lasciare spazio, al di là del verdetto della vasca, alla consapevolezza di aver vissuto un’importantissima stagione di crescita che avrà un ruolo fondamentale nel progetto tecnico dei prossimi anni. Grazie al duro lavoro sviluppato nel corso dei mesi mister Fasano e il suo staff hanno gettato le basi per costruire un virtuoso grazie a cui regalare le meritate soddisfazioni ad un ambiente animato da genuina passione sportiva.

In un mondo dello sport dove tutto si riduce puramente al mero risultato il club presieduto da Paolo Giarletta merita solo applausi per aver avuto il coraggio di accettare una scommessa che tanti altri avrebbero ritenuto una follia e per averlo fatto puntando su un collettivo composto per gran parte dai giovani provenienti dal proprio vivaio. Al cospetto della terza forza del torneo i padroni di casa giocano a viso aperto, con la consueta personalità e ribattono colpo su colpo alle

sortite avversarie. I capitolini, arrivati, a Salerno con diverse defezioni, trovano nel finale il break che risolve l’incontro a proprio favore e consolidano ulteriormente la terza posizione che garantisce loro l’accesso ai playoff promozione.



POL. C.N. SALERNO-S.S. LAZIO NUOTO 8-11(Parziali: 2-2; 3-3; 2-2; 1-4)

POL. C.N. SALERNO: F. Martucci, F. Costa, U. Piccolo 1, G. Esposito 1, A. Di Somma 2, M. Malandrino 1, E. Pignataro, L. Fileno, S. Cucciniello, K. Della Monica 1, A. Strianese 1, F. Luongo 1, D. Giarletta, A. De Bartolomeis. All. Fasano

S.S. LAZIO NUOTO: M. Marchetti, G. Silvestri, E. Leoni, Nenni 1, S. Russo, A. Costanzo 5, D. Tresa 2, N. Troiani 2, M. Filippi 1, T. Righetti. All. Ruffelli

Arbitri: Carmignani e Cocchi

Note: Uscito per limite di falli Della Monica (S) nel terzo tempo.

Superiorità numeriche: CN Salerno 1/8 + un rigore fallito e SS Lazio Nuoto 0/6 + 4 rigori. Marchetti (L) para un rigore a Di Somma a 7'57" del terzo tempo sul risultato di 7-7. SS Lazio Nuoto iscrive 10 giocatori a referto. Spettatori: 50 circa.