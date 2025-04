La Lazio fa tappa nel Salernitano per visionare i piccoli talenti del Baronissi Il "Figliolia" ha ospitato una delegazione di osservatori

Il Baronissi Calcio ha avuto l’onore di accogliere una delegazione di osservatori della Società Sportiva Lazio. Una visita importante, che ha rappresentato un’occasione di visibilità e valorizzazione per i giovani atleti della società, impegnati sul campo per mostrare il proprio talento e la propria passione.

L’incontro ha avuto un valore aggiunto anche dal punto di vista tecnico e formativo: dopo un anno di proficuo lavoro con i tecnici della Lazio, lo staff del Baronissi Calcio ha avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con il responsabile del settore giovanile biancoceleste. Un momento di scambio prezioso che conferma la volontà della società di investire nella crescita dei propri allenatori, oltre che in quella dei ragazzi.

«Siamo estremamente orgogliosi di questa visita - dichiara il presidente del Baronissi Calcio, Tony Siniscalco - perché rappresenta un riconoscimento al lavoro silenzioso e quotidiano che portiamo avanti sul campo. La presenza della Lazio testimonia la serietà del nostro progetto e ci dà nuova energia per continuare a crescere. Questo incontro non è stato soltanto una vetrina per i nostri giovani calciatori, ma anche un momento di grande valore per i nostri allenatori, che da un anno portano avanti un percorso di formazione con i tecnici della Lazio. Il confronto diretto con il responsabile del settore giovanile è stato stimolante e conferma che la strada intrapresa è quella giusta: una strada fatta di competenza, passione e voglia di migliorarsi sempre.

Ringraziamo la SS Lazio per l’attenzione e la disponibilità dimostrata, in particolare mister Alessio e facciamo i complimenti ai nostri ragazzi e al nostro staff, che ogni giorno mettono il cuore in quello che fanno».