Pallamano A1. La Jomi Salerno chiude in bellezza, ora parte la corsa scudetto Le salernitane si piazzano terze, ora testa ai play-off scudetto con Pontinia

La Jomi Salerno archivia la regular season con un’ultima, convincente vittoria: 37-23 il risultato finale sul campo dell’Ariosto Ferrara, al termine di un match saldamente controllato dalle campane fin dai primi minuti.

Le ragazze allenate da Thierry Vincent partono fortissimo, trascinate da una Linder in grande forma tra i pali. Dopo appena nove minuti il tabellone segna un netto 5-0 per le ospiti. Ferrara prova a reagire con le reti di Rios e Gorbatsjova che riaccendono, seppur momentaneamente, le speranze della formazione di casa. Ma Salerno non si scompone: mantiene ordine, solidità difensiva e concretezza offensiva, impedendo ogni tentativo di rimonta da parte delle padrone di casa.

Anche nella ripresa il copione non cambia. Al 37’ minuto le salernitane siglano il +8, per poi allungare ulteriormente il divario fino al +14 finale. Un successo rotondo che consente alla Jomi di chiudere il campionato con fiducia e slancio.

Ora l’attenzione si sposta sui playoff scudetto: sabato 3 maggio Salerno sarà impegnata a Pontinia per la gara d’andata delle semifinali, mentre il ritorno è in programma il 10 maggio alla Palestra Palumbo. La corsa al tricolore è appena cominciata.

TABELLINO

ARIOSTO FERRARA: Djiogap 3, Ferrara 1, Visentin Kerper 3, Vitale, Malaguti, Gorbatsjova 2, Gandulfo 7, Artigas Pizzo, Marrochi 2, Badiali, Rios 3, Baglioni, Fabbricatore 1, Soglietti 1, Tasinato. ALL. LUCAS ALVAREZ VITALE

JOMI SALERNO: Mangone 4, Dalla Costa 4, Lepori 2, Rossomando 4, Squizziato 3, Fabbo 4, Woller, Danti, Lanfredi 3, Lauretti Matos, Linder, Bujnochova 6, Reta Battiston 1, Barreiro 3, Gislimberti 3. ALL.THIERRY VINCENT

LA CLASSIFICA: Erice 42, Pontinia 38, Jomi Salerno 36, Cassano Magnago 34, Ariosto 25, Brixen 24, Casalgrande 21, Leno 13, Mezzocorona 11, Teramo 10, Padova 9, Lions Sassari 1.