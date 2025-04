Salerno Basket '92, programmate le selezioni per le giovanissime Dal 20 al 22 giugno l’head coach visionerà i migliori prospetti per l’allestimento dei roster

Dopo la brillante salvezza conquistata in serie A2 da neopromossa, senza passare per le forche caudine dei playout, il Salerno Basket '92 si concentra sulla fase interzona del campionato Under 17 (8-9-10 maggio in Umbria, girone a quattro con Club Basket Frascati, Magnolia Campobasso e BSL San Lazzaro) ma anche all’allestimento dei roster per la prossima stagione, sia per quanto concerne la prima squadra, sia per quel che riguarda il settore giovanile.

Come di consueto, il sodalizio caro a patron Angela Somma indice la fase di reclutamento giovanile femminile ed invita le migliori atlete nate tra il 2008 e il 2012, provenienti da tutta Italia, a partecipare alla selezione per far parte del Salerno Basket ’92. La tre giorni di full immersion, sotto l’occhio dell’head coach della prima squadra di Serie A2, si terrà nella seconda metà di giugno al PalaSilvestri di Salerno, con date che verranno rese note nelle prossime settimane.

“L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita sportiva e personale per giovani atlete di talento. Le ragazze che si distingueranno avranno la possibilità concreta di entrare a far parte del roster della nostra squadra di Serie A2, avviando così un percorso tecnico e umano di alto livello all’interno di una società ambiziosa, seria e strutturata. Tutte le partecipanti saranno ospitate per l’intera durata della selezione presso la nostra foresteria o in strutture convenzionate, con pernottamento, pranzo e cena inclusi”, afferma il direttore sportivo del Salerno Basket ’92, Aurelio De Sio. È possibile candidarsi o richiedere informazioni ai numeri di telefono 3383732886 e 3271281625.