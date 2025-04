Pallamano A Silver. Genea Lanzara a valanga, gioia in gara 1 contro Mascalucia I salernitani si sono imposti con il risultato di 36-22, sabato la gara di ritorno

Prezioso successo della Genea Lanzara tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. I salernitani hanno avuto la meglio sui siciliani del Mascalucia con il punteggio finale di 36-22. Per i rossoblu si apre nel migliore dei modi, dunque, la lotta per salvezza, conquistando gara-1 della serie. Match di ritorno previsto per sabato 3 maggio in quel di Mascalucia.

La gara diretta dagli arbitri Fasano e Lorusso è equilibrata nelle prime battute di gioco. La Genea Lanzara si porta in vantaggio sul 3-2 dopo tre giri di orologio grazie alla segnatura di Arena dai sette metri, col minimo divario che si mantiene sino al 17’ (8-7). I padroni di casa iniziano, così, a premere il piede sull’acceleratore e sfruttando le segnature di Fragnito, Lettera, Bernert e Arena piazza il primo allungo decisivo portandosi negli spogliatoi sul 16-10.

Nella ripresa la storia non cambia, con la squadra allenata dal duo Russo-Fiorillo che piazza in due minuti e mezzo un break di quattro reti con Senatore, Arena, Didone e il portiere Chirivì Grassi (andato a segno in due occasioni) che vale il 20-10 al 32’. Con lo scorrere dei minuti la Genea Lanzara continua ad ingranare le marce, in campo scendono tutti gli effettivi, vanno a segno anche Rella e Milano Jacopo, nonché tra i pali ben si comporta Coppola.

“I ragazzi hanno interpretato al meglio la gara - dichiara Pietro Russo - questo ci fa ben sperare in vista della gara di ritorno in terra sicula. Faccio i complimenti a tutti. Adesso ci rimbocchiamo le maniche per preparare la delicata sfida esterna su uno dei campi più complicati della Serie A Silver. Averli già superati in tre occasioni non vuol dire nulla, dovremo mantenere alte l’attenzione e la concentrazione poiché i nostri avversari vorranno sicuramente riscattarsi dinanzi al proprio pubblico. Lavoreremo in settimana per farci trovare pronti, proveremo a chiudere i conti per la salvezza già il prossimo sabato”.

“Il gruppo è stato encomiabile - aggiunge Giovanni Fiorillo - non era semplice, ma una volta affinati i meccanismi di gioco siamo andati largamente in vantaggio, pur commettendo delle ingenuità sia in difesa che in attacco probabilmente per la troppa frenesia. E’ una vittoria utilissima soprattutto per l’aspetto mentale in vista del match di ritorno. Mi auguro che riusciremo a mettere in campo la stessa grinta e determinazione, cercando di ottenere un prezioso successo che varrebbe il mantenimento della categoria”.

GENEA LANZARA – MASCALUCIA 36-22

GENEA LANZARA: Senatore 3, Lettera 4, Bernert Diaz 6, Arena 9, Coppola, Galan, Rella 1, Didone, Fragnito 3, Milano 1, Vitiello, Cuzzi, Avallone 2, Mendo 3, Cappellari, Chirivì Grassi 2. All: Russo - Fiorillo