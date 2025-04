Pallanuoto A2. Rari Nantes Salerno: vinto il recupero, ora il rush finale Sabato 10 maggio in programma il big match contro la Canottieri Napoli

Martedì 29 aprile 2025, presso la Piscina Felice Scandone di Napoli, si è disputato il recupero della 20^ giornata del campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto tra Ischia Marine Club e Check-Up Rari Nantes Salerno, rinviata sabato scorso per la giornata di lutto nazionale disposta dalla FIN.

Il racconto della gara. Un avvio di gara che ha seguito uno schema già visto più volte in questa stagione: partenza in sordina per i giallorossi, che hanno lasciato inizialmente spazio all’iniziativa avversaria. Dopo il primo parziale chiuso sul 2-3, la Check-Up RN Salerno ha alzato decisamente il ritmo, dominando i due quarti centrali con un parziale complessivo di 6-0 e controllando fino alla fine, chiudendo la gara senza particolari patemi con il punteggio finale di 5-11.

Le dichiarazioni post-partita del tecnico Christian Presciutti: “Era importante ricominciare subito con il piede giusto, in una trasferta insidiosa. Dopo un primo quarto dove siamo stati un po’ contratti, poi i ragazzi sono stati bravi a ritrovare subito ritmo e gioco, controllando la partita fino alla fine. Ora recupereremo le energie spese e ci prepareremo al meglio per affrontare l'Anzio.”

Ora la Rari si prepara ad affrontare le ultime due giornate della regular season, entrambe alla Simone Vitale. Si comincia sabato 3 maggio alle ore 18:00 contro l’Anzio Waterpolis, per poi chiudere sabato 10 maggio con il big match più atteso della stagione: la sfida contro la capolista AC Group Circolo Canottieri Napoli. Un appuntamento che sarà decisivo per definire la griglia playoff e l’eventuale vantaggio del fattore campo.

TABELLINO

Ischia Marine Club vs Check-Up RN Salerno 5-11

Parziali: (2-3, 0-4, 0-2, 3-2)

Ischia Marine Club: Cappuccio, Di Leva, Mattiello, Sciubba, Orlandino, D’Abundo, Nina 1, Aiello 1, Iodice, Mauro 1, Vivace 1, Russo 1, Roberti, Liccardo, All. Mattiello

Check-Up RN Salerno: Milione, Luongo 2, De Simone 1, Sanges 1, Agulha De Freitas, Gallozzi, Fortunato 2, Sifanno 1, Siani, Parrilli 1, Privitera, Pica 1, Vassallo, Chianese 2, All. Presciutti

Note:

Uscito per limite di falli D'Abundo (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ischia Marine Club 1/4 + un rigore fallito e Check-Up RN Salerno 2/8. Nina (I) fallisce un rigore (palo) a 1'22" del terzo tempo sul risultato di 2-7.

Arbitri:

GOMEZ, VOLPINI

Prossimi appuntamenti:

Sabato 3 Aprile 2025, ore 18:00 – Check-UP RN Salerno vs Anzio Waterpolis – Piscina Comunale Simone Vitale

Sabato 3 Aprile 2025, – Check-UP RN Salerno vs AC Group C. Canottieri Napoli – Piscina Comunale Simone Vitale