Pallamano A1. Jomi Salerno, ko in gara 1 della semifinale scudetto con Pontinia Sarà decisiva la prossima sfida casalinga per riaprire la corsa verso la finale

La Jomi Salerno esce sconfitta dal “Palasport Marica Bianchi” di Pontinia nella prima gara della semifinale Scudetto. Le padrone di casa si impongono con il punteggio di 20-18, al termine di una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto. Avvio fulminante della formazione salernitana che parte con grande aggressività e concretezza: dopo appena otto minuti di gioco, una pregevole girella di Rossomando firma il 2-6 per le ospiti. Pontinia fatica a trovare ritmo e coach Nikola Manojlovic è costretto a fermare il gioco con il primo time-out del match.

La pausa sortisce l’effetto desiderato: Pontinia cambia passo e piazza un break di 7-3 che ribalta l’inerzia dell’incontro, portando il punteggio sul 10-9 in favore delle laziali. La Jomi accusa un momento di blackout offensivo, complice anche l’ottima prestazione del portiere Piantini, autentica protagonista dell'incontro. Le squadre vanno così al riposo con il punteggio di 13-10.

Nella ripresa Salerno impiega qualche minuto per ritrovare fluidità, ma resta sempre agganciata al match. A cinque minuti dal termine, Squizziato sigla il gol del 18-18, facendo esplodere la panchina ospite. Tuttavia, l’ennesimo rigore fallito e le reti di Manojlovic e Gomez nel finale consegnano a Pontinia la vittoria in Gara 1. Ora la serie si sposta al Pala Palumbo di Salerno per Gara 2, dove la squadra di coach Vincent avrà l’opportunità di pareggiare i conti e riaprire la corsa verso la finale Scudetto.

PONTINIA - JOMI SALERNO 20-18

PONTINIA: Sitzia, Podda 2, Rossetto, Lauretti, Colloredo 7, Manojlovic 5, Peppe, Apuzzo, D'Ambrosio, Stefanelli, Giardino, Radovic 2, Gomez 3, Piantini, Crosta 1. All. Nikola Manojlovic

JOMI SALERNO: Mangone 2, Dalla Costa 1, Lepori, Rossomando 2, Squizziato 2, Fabbo 3, Woller 2, Danti, Lanfredi, Linder, Lauretti Matos, Bujnochova 3, Reta Battiston, Barreiro 2, Falser, Gislimberti 1. All. Thierry Vincent