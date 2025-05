Basket A2. Salerno Basket, l’olandese Van Heukelom è il primo colpo L’atleta ha esperienza in patria e in Belgio: “Progetto ambizioso per migliorarmi e dare il massimo”

L’olandese Annika Van Heukelom è il primo innesto per la stagione 2025/26 in casa Salerno Basket ’92. La guardia tiratrice, 180 cm di altezza, giungerà in Italia con l’obiettivo di “lasciare il segno e dare il massimo”. Lo scouting guidato dal direttore sportivo Aurelio De Sio ha iniziato a muovere i primi passi in vista del prossimo campionato di Serie A2 che vedrà il roster di coach Fabio Nardone accogliere certamente volti nuovi e motivati.

Van Heukelom, classe 2001, è reduce dall’esperienza nella massima serie del Belgio con la casacca dell’Athenas Lummen. In patria ha difeso anche i colori di Almonte Eindhoven e At-Automation BAL di Weert, sempre in prima divisione. Per lei, già sette stagioni di esperienza ai massimi livelli conditi dalla presenza nel giro delle Nazionali giovanili dei Paesi Bassi. È una tiratrice versatile, dalla mira precisa anche dalla distanza, forte fisicamente e tatticamente intelligente.

“Sono nel pieno della mia carriera, con diverse stagioni di esperienza ai massimi livelli sia nella prima divisione olandese che in quella belga. So esattamente cosa voglio portare con me nella mia nuova squadra: costanza, professionalità, affidabilità, prolificità nel segnare, energia nella doppia fase e un forte senso di gruppo”, dice Van Heukelom. Tutte caratteristiche fondamentali per arrivare lontano.

“Nell’immediato, punto a continuare a migliorarmi e far parte di un progetto ambizioso come quello di Salerno, in cui posso ritagliarmi uno spazio importante. Questo mi dà grandissime motivazioni. – aggiunge la nuova giocatrice del Salerno Basket ’92 – So che ci sarà un ambiente competitivo, con uno staff tecnico che si aspetta di ottenere il meglio da me. A medio termine, il mio obiettivo è arrivare più in alto possibile con la squadra e dimostrare di poter competere anche a un livello ancora più alto. A lungo termine, mi piacerebbe lasciare il segno ed essere conosciuta come una giocatrice che ama dare il massimo e non vuole arrestare la sua crescita anno dopo anno e ha stabilito un nuovo standard di professionalità e costanza. Sono pronta per iniziare e non vedo l’ora”.