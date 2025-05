Pallamano A1. Jomi Salerno, tutto su gara-2 per tentare l'assalto alla finale Sabato alla Palumbo arriva Pontinia che si è imposta in gara 1

Sarà una sfida da dentro o fuori per la Jomi Salerno, che sabato 10 maggio alle ore 19, alla Palestra Palumbo, ospiterà Pontinia in Gara 2 delle semifinali playoff di Serie A1 femminile. Dopo la sconfitta per 20-18 in Gara 1, la formazione campana è chiamata a una prova di carattere davanti al proprio pubblico: serve solo la vittoria per rimandare il verdetto a Gara 3, prevista per mercoledì 14 maggio. Pontinia, forte del successo casalingo, arriverà a Salerno con un importante vantaggio: un pareggio le basterebbe per staccare il pass per la finale Scudetto.

In merito le dichiarazioni di Giulia Rossomando: “La partita a Pontinia è stata molto equilibrata, ma abbiamo commesso troppi errori evitabili e siamo state poco lucide nelle conclusioni. Se vogliamo vincere, dobbiamo assolutamente eliminare queste disattenzioni. Gara 2 sarà una sfida altrettanto difficile: loro cercheranno di chiudere la serie, ma noi dovremo essere concentrate e determinate per portarci a casa la vittoria e guadagnarci Gara 3”.