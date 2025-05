Pallamano A1. Jomi Salerno, partita da dentro o fuori alla Palumbo con Pontinia Gara 2 delle semifinali scudetto, le salernitane devono riscattare il ko dell'andata

Domani sera alle 19 alla Palestra Palumbo, la Jomi Salerno affronterà l'Adattiva Pontinia in Gara 2 delle semifinali playoff di Serie A1 femminile. Dopo la sconfitta in Gara 1, le salernitane sono obbligate a vincere per forzare la “bella” e tenere vive le speranze di finale. Un pari, invece, sarebbe sufficiente a Pontinia per staccare il pass decisivo.

La sfida è cruciale per le campane, consapevoli di non poter più sbagliare. Il tecnico Thierry Vincent ha commentato: “Siamo molto delusi per il risultato ottenuto a Pontinia. Non abbiamo giocato male, ma non abbastanza per vincere. Gli errori, soprattutto dai sette metri — uno su otto realizzati — hanno pesato tantissimo: in partite così equilibrate, certe occasioni non si possono sprecare”.

Vincent aggiunge però una nota di fiducia: “Per gara 2 abbiamo lavorato tanto. All’inizio della settimana ero amareggiato, ma ora ho ritrovato il sorriso. Abbiamo analizzato i nostri errori con attenzione durante le sedute video e ci siamo preparati con determinazione. Sappiamo che ci restano ancora due possibilità per andare in finale e vogliamo sfruttarle al massimo. Il nostro obiettivo è chiaro: tornare a Pontinia mercoledì prossimo e giocarci tutto".

Nel corso dell’intervallo, la Jomi Salerno renderà omaggio all’associazione ‘Melissa La Rocca’ con la consegna di una maglia personalizzata a papà Vinicio. Un gesto semplice ma carico di significato, per ricordare Melissa e per sostenere l’impegno dell’associazione nella sensibilizzazione sulla sindrome di Brugada e nella promozione di iniziative dedicate ai giovani e al talento. Sport, memoria e solidarietà insieme per costruire futuro.