Givova Scafati Basket: Antonio Mirenghi è il nuovo general manager "Arrivo in una società che ha grande tradizione e un timone solido"

Nel day after dell'epilogo stagionale la Givova Scafati ha ufficializzato l'accordo con Antonio Mirenghi. Ecco il nuovo general manager per il club gialloblu, chiamato alla ripartenza dopo la retrocessione in Serie A2. "È bastata una stretta di mano con Nello ed Enrico Longobardi per accendere in me un grande entusiasmo e una voglia di mettermi subito al lavoro. - ha affermato Mirenghi - Arrivo in una società che ha grande tradizione e un timone solido sul quale si poggiano le basi per ricostruire un progetto solido. Con la proprietà e la dirigenza è stato definito un programma che stiamo avviando già in questi giorni per essere pronti in vista della nuova stagione sportiva che vedrà lo Scafati Basket sicuro protagonista in serie A2".

"Ripartiremo dai nostri tifosi"

Nella serata di ieri il club dell'Agro ha anche lanciato un messaggio ai propri supporter: "Ripartiremo da loro. Dai nostri tifosi che nonostante una retrocessione matematica e una stagione negativa, anche nell'ultima trasferta di campionato hanno macinato chilometri per essere al fianco della squadra a Milano e dimostrare il loro grande amore per il nostro club. - si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali social - Ricominceremo con loro, per costruire un nuovo progetto ambizioso per riportare Scafati dove merita. Perché ancora una volta hanno ragione i nostri tifosi, con lo striscione esposto al Forum per salutare la Lba: tanto torniamo".

Il comunicato ufficiale del club

"Il patron Nello Longobardi e il responsabile dell’area tecnica Enrico Longobardi sono già al lavoro, insieme allo staff societario, per programmare la prossima stagione agonistica e rilanciare il progetto sportivo della Givova Basket Scafati. Il primo tassello di questo nuovo corso è Antonio Mirenghi, che ricoprirà il ruolo di general manager del club. Mirenghi ha attraversato per decenni le sorti del basket campano e italiano, conquistando successi e riconoscimenti in tutte le categorie. In diversi periodi è stato dirigente e general manager del Napoli Basket in massima serie, con la formazione azzurra in soli tre anni ha ottenuto due promozioni: partendo dalla serie B per raggiungere l’A1, oltre a conseguire la vittoria di una coppa Italia".