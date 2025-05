Cavese, il tuo Chiricò si prende la Kings League: gol decisivo in semifinale L'esterno offensivo realizza il gol all'ultimo secondo fa gioire anche...Toni!

Calcio di punizione dal limite a tempo scaduto: bordata di sinistro e palla all'angolino per l'esplosione di gioia. Cosimò Chiricò diventa eroe della Kings League, competizione non professionale ma che sta conquistando i più giovani. L'esterno della Cavese, arrivato a febbraio da svincolato dal Catania e fresco di salvezza con i metelliani, aveva ricevuto nelle scorse settimane il via libera per cimentarsi nel torneo di calcio diventato virale sui social. Chiricò sta vestendo la maglia degli Fc Zeta Milano, con Luca Toni nella dirigenza e Christian Brocchi come allenatore.

Ieri, nella semifinale contro i Boomers del presidente Fedez, l'attaccante della Cavese si è preso la scena, realizzando il gol decisivo per conquistare la finale. Negli spogliatoi l'esplosione di gioia e le parole di Brocchi: "Su quel calcio di punizione finale non ho avuto dubbi: Cosimo è il mio uomo!". Ad applaudire l'esterno della Cavese anche Christian Vieri.