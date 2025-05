Pallamano A1. Jomi Salerno, il sogno finale passa per gara 3 a Pontinia Domani alle 18.30 le salernitane affrontano la semifinale scudetto

La stagione entra nel vivo e la Jomi Salerno si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dell’anno. Mercoledì 14 maggio, alle ore 18:30, la formazione salernitana sarà di scena al PalaSport di Pontinia per affrontare l’Adattiva Pontinia nella terza e decisiva gara della semifinale playoff del campionato di Serie A1 di pallamano femminile.

Dopo l’1-1 maturato nelle prime due sfide – con una vittoria per parte – sarà la “bella” a decretare chi tra le due formazioni conquisterà l’accesso alla finale, dove ad attendere la vincente c’è già l’Handball Erice, qualificatasi con due successi netti nella propria semifinale.

In casa Jomi si respira determinazione e voglia di riscatto, come confermato dalle parole di Rocio Squizziato: «Dopo la sconfitta in Gara 1 eravamo molto deluse, con la sensazione di non aver espresso appieno il nostro potenziale. Per questo, nei giorni successivi, abbiamo lavorato duramente sia sotto il profilo tecnico che tattico, con l’obiettivo di farci trovare pronte per Gara 2. Volevamo fortemente vincerla, anche per il grande impegno che abbiamo messo durante tutta la stagione. Ora ci attende un’altra sfida complicata: mercoledì dovremo scendere in campo con la massima concentrazione, consapevoli che non ci saranno margini d’errore. Serviranno lucidità e cuore, perché sia noi che Pontinia daremo tutto per raggiungere la finale».

Per la Jomi sarà fondamentale unire determinazione, lucidità e spirito di squadra per conquistare l’accesso alla finale scudetto, continuando così a inseguire il sogno tricolore.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 maggio alle ore 18:30: una sfida da dentro o fuori, tutta da vivere.