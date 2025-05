Pallamano A1. Jomi Salerno, parte la sfida scudetto: domani gara 1 contro Erice Le salernitane scenderanno in campo alle 17 in Sicilia

Torna ad accendersi il grande spettacolo della pallamano femminile: sabato si alza il sipario su gara 1 della finale Scudetto 2024/25. A contendersi il tricolore saranno ancora una volta Jomi Salerno ed Erice, protagoniste di una rivalità sempre più intensa e affascinante. Si tratta della seconda finale in tre anni tra le due formazioni: nel 2023 fu la Jomi a prevalere al termine di una serie combattuta, con due vittorie decisive in casa in gara 2 e gara 3.

Il confronto si è acceso anche quest’anno in Coppa Italia, dove le due squadre hanno dato vita a una finale spettacolare. A spuntarla fu Erice, grazie a un sorpasso negli ultimi due minuti che le consegnò il trofeo al termine di una partita giocata punto a punto.

Ora il duello si sposta nuovamente sul parquet, in una serie che promette grande equilibrio ed emozioni forti.

Per Salerno è la dodicesima finale scudetto della propria storia. Per Erice, invece, si tratta della terza partecipazione alla sfida decisiva per il titolo. Appuntamento quindi a gara 1, con il 40x20 pronto ad accogliere il meglio della pallamano italiana femminile. La Jomi Salerno sarà di scena in Sicilia dove scenderà in campo domani alle ore 17. La corsa allo Scudetto è appena cominciata.