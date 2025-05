ASD Circolo Canottieri Offredi di Amalfi: un successo al Meeting SUD di Sabaudia In evidenza i piccoli atleti del sodalizio amalfitano

La ASD Circolo Canottieri Offredi di Amalfi, nonostante la contemporaneità della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, si sta distinguendo al Meeting Sud di Sabaudia con una serie di risultati impressionanti, confermando la propria eccellenza nel mondo del canottaggio, presentando tutti i propri atleti su ogni gradino del podio.

I risultati dei più piccoli atleti del sodalizio amalfitano hanno dato lustro e buon auspicio per domani:

Karol Bevacqua è seconda nel singolo allievi C femminile, una prestazione eccezionale per la giovane atleta. Fa eco un altro piccolino, il vietrese Massimo Cardamone che si impone senza storie nel 7.20 allievi B1, bissando lo stesso trionfo di due settimane fa a Lago Patria. Ma il lavoro premia ed il sodalizio amalfitano sta facendo bene:

Anna Mucciolo e Sofia Cupo chiudono seconde nel doppio under 19, dimostrando una grande intesa e abilità tecnica. L’attività della Offredi ha visto anche atleti impegnati in equipaggi misti con altre società di canottaggio italiane, frutto di collaborazione sportiva e dirigenziale.

Rosario Pappalardo è terzo nel 4 di coppia allievi C maschile, insieme ad atleti campani del RYC Canottieri Savoia e del Circolo Nautico Posillipo.

Volkov Ilya festeggia la sua prima gara con la croce amalfitana sul petto, classificandosi terzo nel quattro di coppia misto under 17, insieme ad atleti del ASD DLF Chiuse e del Club Canottieri Lauria.

Questi successi confermano la qualità del Circolo Canottieri Offredi e dello staff dirigenziale caro all’ingegnere Antonio Esposito: “sono il frutto di un lavoro intenso e di una dedizione totale allo sport, soprattutto grazie ai ragazzi ed alle loro famiglie, ai nostri allenatori che con sacrifici, stanno portando avanti con non poche difficoltà, la nostra cultura remiera per centrare nuovi traguardi”. La società può essere orgogliosa dei propri atleti, aspettando le gare di domani a Sabaudia e del Galeone impegnato domattina sulle acque alfitane, per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.