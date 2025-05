Pallamano A1. Jomi Salerno, assalto al tricolore nel match contro Erice La formazione salernitana proverà a vincere lo scudetto alla Palumbo

Tutto pronto per quello che potrebbe rivelarsi l’ultimo atto della stagione: domani alle ore 19, alla Palestra Palumbo, la Jomi Salerno affronterà l’Handball Erice in Gara 2 della finale scudetto.

La sfida di Erice ha confermato l’alto livello tecnico e tattico delle due squadre, con duelli intensi e continui ribaltamenti di fronte. Ora, però, non ci sono più margini d’errore. “Sarà una sfida decisiva, difficile e fondamentale per entrambe le formazioni - ha dichiarato il tecnico della Jomi, Thierry Vincent -. Sarà interessante per gli allenatori giocarsi un’intera stagione in un’ora. Una squadra alla fine festeggerà, mentre l’altra sarà dispiaciuta”.

Il fattore campo potrebbe essere determinante, e la Jomi punta forte sull’energia del proprio pubblico. “Noi dobbiamo dare tutto per vincere davanti ai nostri tifosi – prosegue Vincent – Ci credo davvero tanto. Poi, ovviamente, si tireranno le somme”.

Il tecnico francese si aspetta anche dei cambiamenti rispetto a gara 1: “Mi aspetto che questa seconda partita sia un po’ diversa: in campionato avevamo perso di misura contro Erice, poi nell’ultima sfida è arrivato un pareggio. Domani mi aspetto qualcosa in più dai portieri di entrambe le squadre, e soprattutto dovremo evitare errori banali come palle perse che possono costarci caro”.

Tutto si deciderà in sessanta minuti. Il tricolore è lì, a un passo. La Jomi è pronta a dare battaglia per conquistarlo davanti al proprio pubblico.