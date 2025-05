Pallamano A1. La Jomi riporta lo scudetto a Salerno e conquista la "stella" Decimo titolo italiano per la formazione salernitana

La Jomi Salerno scrive una nuova pagina di storia. La squadra salernitana, battendo Erice in gara 2 (32-28 alla Palumbo dopo il pareggio in terra siciliana) conquista il decimo titolo italiano nella pallamano femminile. Un traguardo prestigioso e che riporta il tricolore all'ombra del castello d'Arechi.

"Per la decima volta. Perché il cuore non conosce limiti. Perché la storia, noi, la scriviamo col sudore e con l’anima", si legge sulla pagina Facebook della Jomi Salerno.

"La Jomi Salerno è nella leggenda. Abbiamo conquistato la stella, quel simbolo che brilla solo sul petto di chi ha saputo essere più di una squadra: una famiglia, una città, un popolo intero.

Questo scudetto è per chi ha lottato senza voce. Per chi ha pianto di gioia, di rabbia, di amore. Per chi ha vissuto ogni secondo come se fosse l’ultimo. Oggi non celebriamo solo una vittoria. Celebriamo un cammino, una fede, una identità.Salerno esplode di orgoglio. E con lei, ogni cuore che batte per questi colori.

Abbiamo toccato il cielo. Ma lo abbiamo fatto con i piedi ben piantati nella nostra terra. Jomi Salerno, 10 volte campione d'Italia. E ogni volta è come la prima. Ma questa è per sempre".