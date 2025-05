ACI Salerno al top nel tricolore: Ferdinando D'Auria trionfa a Vallelunga Risultati importanti per i piloti salernitani

Doppio fine settimana intenso per i portacolori dell’Automobile Club Salerno, protagonisti su più fronti centrali del panorama nazionale: il Campionato Italiano GT Cup a Vallelunga, la Coppa Selva di Fasano, tra le cronoscalate più celebri d’Italia, e il 25° Trofeo Città di Massa Lubrense, valido per la Coppa di Zona Slalom. Due contesti agonistici distinti, ma accomunati dall’ottimo rendimento dei piloti salernitani, che hanno saputo imporsi nelle rispettive classi e gruppi.

Esaltante Gara-2 GT Cup a Vallelunga per i colori dell'ACI Salerno: ha vinto il giovane Ferdinando D'Auria. Dopo la sfortuna di gara-1, che lo ha visto abbandonare la lotta per il podio a causa di una foratura di un pneumatico - risultando alla fine 11^ assoluto - la vittoria di Ferdinando D’Auria in gara-2 è stata un pronto riscatto da parte del diciottenne pilota di Scafati con licenza Aci Sport salernitana, come anche l’HC Racing di cui è portacolori, che affronta l’intera stagione Sprint in equipaggio singolo, non ha capitalizzato al meglio la sua pole, e al via è stato scavalcato da Gai (Ferrari 296 Challenge-AF corse) che per tutto il primo stint ha condotto la gara. Al restart dopo i cambi pilota, nonostante i 5 secondi di handicap come pilota singolo, D’Auria si è ritrovato al comando e da quel momento ha subito allungato sugli inseguitori, andando a vincere davanti ai cugini Giacomo e Matteo Pollini.

Mentre Gaetano Oliva, che condivide la Lamborghini Huracan Evo 2 sempre dell’HC Racing Division con Giacomo Randazzo, lascia Vallelunga con ottimi risultati ed il primo posto nel campionato. Infatti dopo aver vinto, dando spettacolo in un susseguirsi di sorpassi la gara del sabato, è andato a podio anche la domenica con un altrettante ottimo secondo posto.

Alla 66^ Coppa Selva di Fasano, tra i protagonisti dell’Automobile Club Salerno, spicca Sebastiano Castellano, che al volante della sua Nova Proto NP 02 ha chiuso 9° assoluto e 4° di Classe E2SC/SS 2000, confermandosi tra i più competitivi in salita. Nello stesso gruppo, Massimiliano Cormidi, su Wolf Thunder, è riuscito a completare solo la Gara 2, senza rientrare nella classifica combinata. Nel Gruppo GT SupercupDiv. I, Giovanni Del Prete ha ottenuto un prestigioso 2° posto di classe e 4° di gruppo al volante della Ferrari 488 Challenge della RO Racing. Nella combattuta Classe RSP 1.6, grande affermazione per Marcello Bisogno su Peugeot 106, autore della vittoria di classe e del primo posto di Gruppo RS Plus, a coronamento di un weekend perfetto. Prestazione maiuscola anche per Emanuele Capobianco, che con la sua Peugeot 106 R ha conquistato sia la vittoria di Classe RS-S 1.4 1440 sia il successo assoluto nel Gruppo RS. Nel Gruppo TCR, Francesco Urti, su Hyundai i30 ha chiuso con un ottimo 2° posto di classe e 3° di gruppo. Sempre in ambito GT, Gabriele Mauro, su Porsche 997 GT3 Cup, ha ottenuto il 3° posto di classe, conducendo una gara concreta.

In Gruppo E1 Italia 1600, Valerio Magliano, su Peugeot 106 16V per Tramonti Corse, ha disputato un’ottima Gara 1, salvo poi dover abbandonare nel corso della Gara 2.

Tra le Bicilindriche, su ben 34 partenti, Carlo Rumolo, su Fiat 500 gruppo 5, ha chiuso in 5ª posizione assoluta, mentre tra le Gruppo 2, Antonio Vitale ha concluso 10° assoluto e 5° di gruppo. Più staccato Daniel Candido, mentre Claudio Candido non ha preso il via. Da sottolineare il grande risultato di Ciro Riccio, che con la sua Gipi Ferraris 1000 ha conquistato la vittoria nel 2° Raggruppamento della categoria Autostoriche, portando in alto i colori dell’Automobile Club Salerno.

Altre soddisfazioni per i piloti ACI Salerno anche dall’8° Slalom Città di Loceri, la gara sarda di Campionato Italiano dove Giuseppe Esposito ha portato la KC al successo di gruppo e classe con un ottimo 5° posto assoluto e tanti preziosi punti tricolori.

A chiudere il bilancio, la prova sfortunata di Aldo Festante, che ha esordito nella Porsche Mobil 1 Supercup 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, nel contesto del GP di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Dopo un buon avvio con il 14° tempo in qualifica, primo tra gli italiani, Festante è stato coinvolto in un incidente alla curva Tamburello, rimediando una lussazione alla spalla, trattata al Centro Medico. Il pilota salernitano, al volante della Porsche #7 Dinamic Motorsport, si sottoporrà ad accertamenti per valutare i tempi di recupero in vista del prosieguo della stagione.