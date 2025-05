Pallanuoto A2. Rari Nantes Salerno, Presciutti vuole il riscatto con Chiavari Alla "Vitale" gara 2 della finale promozione, i salernitani hanno bisogno di un successo

Sabato 31 maggio, alle ore 17, presso la piscina "Simone Vitale" di Salerno, la Check-Up Rari Nantes Salerno affronterà Chiavari Nuoto in gara 2 della finale playoff del campionato di serie A2 maschile. Dopo la sconfitta nella gara di andata disputata in Liguria, la squadra allenata da Christian Presciutti è chiamata a una prestazione di carattere per pareggiare la serie e conquistare l’accesso a gara 3, che si disputerebbe in trasferta.

Si tratta dell’ultima partita casalinga della stagione per la formazione giallorossa, che potrà contare sul sostegno del proprio pubblico in un’occasione fondamentale per tenere vivo il sogno della promozione in Serie A1.

Il tecnico Christian Presciutti ha dichiarato: “Sabato sarà la nostra ultima partita davanti al nostro meraviglioso pubblico, che aspetto numeroso per sostenerci in questa finale. Sappiamo dove abbiamo sbagliato in Liguria e siamo pronti a scendere in acqua per dimostrare il nostro valore, combattendo per il nostro obiettivo”.

Dettagli dell’incontro

Campionato di Serie A2 – Finale playoff, Gara 2

Check-Up Rari Nantes Salerno vs Chiavari Nuoto

Data: sabato 31 maggio 2025

Orario: 17:00

Luogo: Piscina Simone Vitale, Salerno

Ingresso: libero