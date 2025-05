Premio Atleti Azzurri d’Italia, ecco i premiati della 36esima edizione Ospiti d'eccezione Marta Maggetti ed Egon Vigna

Si è svolta la XXXVI edizione del Premio Atleti Azzurri d’Italia presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno. L’evento, organizzato dalla sezione di Salerno dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, presieduta da Renato Del Mastro, ha avuto come ospiti d’eccezione Marta Maggetti, medaglia d’oro olimpica dell’IQFoil ed Egon Vigna, CT della nazionale di vela.

Dopo i saluti dei padroni di casa dei Canottieri e del presidente Del Mastro si è parlato della vela in Italia: tesserati, presenza sul territorio ed attività agonistica. Non sono mancate le domande rivolte all’olimpionica Maggetti che ha descritto in maniera appassionata le emozioni vissute a Tokyo 2020 e a Parigi 2024 e a tutti i sacrifici che bisogna fare se si vogliono raggiungere i risultati. È stato lanciato così un bel messaggio a tutti gli atleti premiati presenti.

Questi i premi per l’edizione 2025. Nelle Glorie Azzurre è stata premiata Giovanna Tortorella del tennis e per gli Azzurri in Attività l’olimpica Ilenia Elisabetta Matonti del taekwondo. Si è proseguito con le tante giovani Speranze Azzurre: Andrea Acocella (scherma); Giandomenico Autuori (nuoto); Giada Pia Carratù (nuoto); Ferdinando Sasso (nuoto); Gerardo Iannone (nuoto); Gennaro Milano (nuoto); Daniele Cannavacciuolo (nuoto); Ludovico Nicola Ponticorvo (nuoto); Lucio Cozzolino (canottaggio); Giorgio Giudice (hockey su pista); Andrea Vitolo (vela); Antonio Di Palma (atletica leggera); Paola Di Maria (pallanuoto); Alessandra La Rocca (danza sportiva); Fabiana Trimarco (danza sportiva); Francesca Pia Cannavó (danza sportiva); Erika Melella (danza sportiva); Leocaria Olivieri (danza sportiva); Carmine Vasco Costa (danza sportiva); Antonio De Rosa (taekwondo); Chiara Della Corte (nuoto); Domenico De Gregorio (nuoto).

Successivamente si è passato alle Benemerenze che hanno visto protagonisti: Filomena Della Gloria (consigliere nazionale FITET), Luca Montefusco (arbitro nazionale FIJLKAM), il Battaglione Trasmissioni “Vulture” nella categoria “Sport & Forze Armate”, Alfonso Maria Avagliano (giornalista sportivo e addetto stampa della Salernitana) e Domenico Bellelli per la categoria “Sport & Sponsor”. Altri protagonisti della premiazione del “Premio Mario Lamberti” nella sezione Dirigenti Vincenzo Guzzo e nella sezione Società Asd Polisportiva Ager Nucerinus. I Premi Speciali sono andati al presidente dell’Ussi Gianfranco Coppola, alla società Asd CSI Tennistavolo Cava e all’imprenditore Luigi Snichelotto.

All’Azzurro Junior Camp all’Asd Scuola Taekwondo Salerno. Nella stessa manifestazione ci sono i riconoscimenti dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana della Campania. Per la sezione Università a Silvia Coppola, professore associato presso l’Università degli Studi di Salerno. Per la sezione Saggistica Sportiva a Michele Spiezia, giornalista e scrittore.