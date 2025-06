Basket A2. Salerno Basket, altro colpo in entrata: arriva la guardia Valtcheva Patron Somma: "Ingaggiata una giocatrice forte e con grande fame"

Prosegue la campagna di rinnovamento e rafforzamento del Salerno Basket ’92 in vista della prossima stagione di Serie A2 femminile. La play-guardia bulgara Diana Valtcheva, classe 2003, farà parte del roster delle granatine nella stagione 2025/26. Il club del patron Angela Somma l’ha prelevata dalla Virtus Cagliari, con cui ha dapprima conquistato la promozione nella seconda serie nazionale e poi una brillante salvezza in A2 nell’ultimo biennio. Il sodalizio sardo l’aveva prelevata dall’Ants Viterbo, dove ha militato per quattro anni dopo gli esordi in patria con la casacca del Levski.

“Non vedo l’ora di iniziare la mia avventura a Salerno - spiega Valtcheva -. Sono in Italia da tempo, ho finito la scuola ai tempi di Viterbo e sono reduce dal mio primo anno di A2 a Cagliari, spero il primo di tanti. Ho ottime sensazioni per la nuova stagione. È un po’ presto per dire cosa aspettarsi dal punto di vista tecnico, però spero di vivere belle emozioni. Una parte di me è già convinta che sarà un’annata positiva, motivo per cui ho accettato la proposta di Salerno. Ho anche parlato già con coach Nardone: le sue parole, le sue idee chiare e la sua voglia di creare una buona squadra mi hanno definitivamente convinta”.

Nella scorsa stagione ha sfidato Salerno sfoderando una buona prestazione nell’ultimo incrocio (10 punti in 22’ sul parquet con il 75% da due). “Ho tanta voglia di vincere, per me è importante dare tutto in campo e non mollare mai, indipendentemente della situazione. Non vedo l’ora di conoscere la città e l’ambiente che sicuramente ci aiuteranno molto durante l’anno. – continua Valtcheva – Fuori dal campo sono una ragazza semplice. Mi piace sempre pensare positivo. Dal punto di vista tecnico non voglio esprimere pareri su me stessa, lascerò giudicare agli altri e spero di fare del mio meglio. L’esperienza dello scorso anno in A2 mi ha fatto crescere. All’inizio a Cagliari ero un po’ indietro rispetto alle compagne che avevano più esperienza rispetto a me, ma grazie a loro pian piano ho iniziato ad andare sempre meglio e non voglio fermare il mio processo di crescita. Desidero assorbire ogni insegnamento sia dall’allenatore, sia dalle mie compagne”.

Angela Somma, inossidabile presidente del Salerno Basket ’92, commenta così l’ingaggio dell’atleta bulgara: “Nella logica di un forte rinnovamento del roster che prende spunto dalla voglia di ingaggiare ragazze motivate e convinte del progetto Salerno senza remore, abbiamo puntato con convinzione su Valtcheva, giocatrice giovane ma che si è distinta a Cagliari per l'ottimo campionato disputato. Ha dimostrato forti motivazioni, vuole confermarsi a Salerno e nel campionato di A2. Abbiamo condiviso la scelta con il coach e siamo felici di aver portato a Salerno una giocatrice forte e con grande fame”.