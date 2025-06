Cavese, ecco il ribaltone: saluta Logiudice, promosso Liguori Il club ha reso nota la girandola per il ruolo di ds

Un addio illustre. La Cavese si separa da Pasquale Logiudice e si affida a Vincenzo De Liguori. Il ribaltone è ufficiale, con il club metelliano che si separa dal suo direttore sportivo, prezioso sia nell'anno della promozione in serie C che nell'ottimo campionato appena andato in rassegna. Al suo posto Vincenzo De Liguori, una carriera da mediano alle spalle e responsabile dell'area scouting per il club metelliano. Sul tavolo ora anche il futuro del tecnico Vincenzo Maiuri.

Di seguito, la nota del club metelliano: "La Cavese 1919 Srl, comunica di aver sollevato dall'incarico di direttore sportivo il sig. Pasquale Logiudice, al quale vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, contribuendo alla promozione in serie C nella stagione 2023/24, e alla permanenza nella categoria in quella 2024/25. Al sig. Logiudice, la società augura le migliori fortune umane e professionali.

Nel contempo, ai fini della pianificazione sportiva delle prossime stagioni, la Cavese 1919 Srl comunica di aver affidato l'incarico di Direttore Sportivo, fino al 30/06/2027, al sig. Vincenzo De Liguori, già componente della Direzione Sportiva del club, con la carica di responsabile area Scouting, dalla stagione sportiva 2023/24".