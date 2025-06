Pallanuoto. Impresa Rari Nantes Salerno: battuto Chiavari e ritorno in A1 La società salernitana dopo un anno torna nell’Olimpo della pallanuoto italiana

La Rari Nantes Salerno completa l'impresa e, battendo 9-6 Chiavari in gara 3, conquista la promozione in serie A1. Un trionfo magico per la formazione di Christian Presciutti che, ad un anno dalla retrocessione, riconquista la massima serie della pallanuoto italiana. I salernitani, dopo aver perso gara 1, sono riusciti prima a pareggiare la serie e poi a chiudere i conti in gara3, centrando la promozione con una grande vittoria in trasferta.

"Un'impresa sportiva entusiasmante - dichiara il sindaco Vincenso Napoli - che corona una stagione disputata sempre ad altissimo livello. Applaudiamo tutti i protagonisti: la società, lo staff tecnico, gli atleti per i grandi sforzi che hanno permesso di piegare la resistenza di tutte le altre concorrenti. Festeggeremo con la Rari Nantes Salerno il ritorno in massima serie. E ci faremo trovare pronti per la serie A1. Partiranno subito i lavori già programmati di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti per la Piscina Simone Vitale".

Complimenti sono arrivati anche dal deputato dem Piero De Luca: "Siete l'orgoglio di Salerno. Complimenti per la meritatissima promozione in serie A1. La finalissima è stata epica. La Rari Nantes ha saputo rimontare in tutte le situazioni più complicate ed è riuscita ad imporre la propria superiorità nella sfida promozione.

Il successo della Rari Nantes è frutto di programmazione, solidità societaria, scelte tecniche precise e mentalità vincente del gruppo. Grazie ragazzi ed avanti tutta".