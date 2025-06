Calcio a 5. Eboli e Napoli giocano il primo atto: in palio la finale scudetto Appuntamento domani alle 18 al PalaJacazzi di Aversa

Semifinale Scudetto contro il Napoli Futsal. Basta questo per rievocare dolci ricordi alla Feldi Eboli che, nelle ultime due occasioni in cui ha incrociato i partenopei in una semifinale è riuscita poi ad alzare il trofeo. E’ successo nel 2023 quando fu Tricolore, è successo quest’anno in Coppa Italia. Lo scorso anno, invece furono i partenopei ad eliminare le volpi nei quarti di finale.

Le strade delle due squadre sembrano essere destinate ad incrociarsi ogni anno, conferma della crescita del calcio campano. I ragazzi di mister Luciano Antonelli proveranno a ripetersi per mettere il muso avanti nella contesa contro i partenopei, che assegnerà un posto nella finalissima contro Ecocity Genzano o Meta Catania. Nel derby campano per eccellenza, quello che negli ultimi anni ha messo in palio risultati importanti, stavolta gli azzurri di Colini non vorranno porgere il fianco. Tra le fila del Napoli anche gli ex Guilhermao e Vavà, due anni fa a maglie invertite batterono gli azzurri e conquistarono il Tricolore con la Feldi Eboli, domani al PalaJacazzi di Aversa saranno pronti a dar battaglia ai loro vecchi compagni.

Tanti gli ingredienti che rendono questa sfida una di quelle partite aperte a qualsiasi scenario. Gara -1 segnerà la strada che prenderà questa serie, con le gare decisive da giocare poi al Palasele di Eboli. Una sfida che mette in palio non solo una finale, ma anche una rivalità sportiva che nel tempo è cresciuta sempre più come raccontato anche dal capitano della Feldi Eboli, Carlos Dalcin:

“Il nostro obiettivo era chiudere subito i conti contro L84 in due gare e ce l’abbiamo fatta, avendo avuto così a disposizione una settimana intera per preparare questa sfida. Sarà importante cercare di vincere già a Napoli e poi giocarsi tutto a Eboli con il calore e la passione del nostro pubblico, ma questa gara negli anni è diventata sempre più importante ed equilibrata, siamo due squadre forti e come sempre saranno i dettagli a fare la differenza - spiega il portiere della Nazionale italiana -. L’importante sarà non snaturare il nostro gioco, dobbiamo essere intesi e propositivi perchè questa mentalità ci ha portato dove siamo ora”, conclude il numero 3 delle volpi ebolitane.

Per il primo appuntamento, calcio d’inizio in programma domenica 8 giugno alle ore 18 con diretta su Sky Sport.