Scafati Basket: si riparte da coach Crotti e da Bortolin Il tecnico e il lungo sono reduci dall'ottimo percorso con l'Avellino Basket

La Givova Scafati ha ufficializzato l'arrivo di coach Alessandro Crotti in panchina e l'ingresso del lungo Matias Bortolin nel roster 2025/2026. Sia il tecnico che il cestista sono reduci dall'ottima avventura con l'Avellino Basket prima in Serie B Nazionale e poi in Serie A2.

"Costruiremo una squadra con grande mentalità"

"Sono onorato della chiamata di una società così importante, so che ci sono grandi aspettative, ma per me questa rappresenta una sfida intrigante. - ha spiegato coach Crotti - Costruiremo una squadra con grande mentalità che sicuramente saprà lottare per 40 minuti. L’unica cosa che posso garantire già da ora è l’impegno per sudare la maglia: il nostro obiettivo è lasciarla in un posto migliore quando ce ne andremo". "Sono entusiasta di far parte di questa società con tanta storia e prestigio. - ha affermato Bortolin - Ringrazio la dirigenza e lo staff tecnico per l'opportunità. So che le aspettative sono alte, ma sono pronto a lavorare duro, dare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".