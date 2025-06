Calcio giovanile, la Rappresentativa LND centra la doppietta a Cava de' Tirreni Doppio trionfo nel Torneo Internazionale di Calcio Giovanile

Doppio trionfo della Rappresentativa Nazionale LND nelle categorie Allievi e Giovanissimi; autentico exploit della Virtus Junior Stabia, impostasi nei Mini Giovanissimi, negli Esordienti 2013, nei Pulcini 2014 e nei Primi Calci; vittoria della Valle dell’Orco negli Esordienti 2012, dell’Academy F6 nei Pulcini 2015 e del Piccolo Stadio Red Lions nei Piccoli Amici; Manuel Mecozzi della LND Under 17 il miglior calciatore del Torneo. Sono i verdetti della 34ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, terminata sabato 7 giugno 2025 con le finali di tutte le categorie e la Cerimonia di Chiusura allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA).



Nella categoria Allievi il Trofeo D’Amico è andato alla Rappresentativa Nazionale LND del tecnico Roberto Chiti, che nella finale, arbitrata da Stefano Striamo (CAN C) della Sezione di Salerno, ha sconfitto 2-1 la Salernitana di mister Ernesto De Santis, confermando così il titolo vinto già lo scorso anno. Un match molto combattuto e spettacolare, deciso in pieno recupero (91’) dalla rete firmata dal neo entrato Alessandro Galeota. In precedenza al vantaggio della LND realizzato al 9’ da Manuel Mecozzi, che ha anche sbagliato un rigore ad inizio ripresa, avevano risposto i granata con la rete messa a segno al 37’ da Walter Menduto.

Grande esultanza al triplice fischio da parte di giocatori e tecnici della Rappresentativa Nazionale LND, che nel corso della Cerimonia di Premiazione hanno “ritirato” l’ambito Trofeo D’Amico e la Medaglia del Presidente del Senato. Un autentico trionfo, completato dall’assegnazione della Coppa OroGiallo quale miglior calciatore dell’intero Torneo a Manuel Mecozzi (classe 2008), attaccante del Savio Calcio. Applausi scroscianti durante la premiazione anche per la Salernitana, brillante protagonista della kermesse, per la Cavese, che si è aggiudicata il Trofeo Fair Play - Coppa Conad, e per Francesco Gaetano Balzano della Juve Stabia, che con 8 reti realizzate ha vinto il titolo di miglior marcatore della categoria.



Trionfo anche nella categoria Giovanissimi per la Rappresentativa Nazionale LND allenata da Fabian Valtolina, che in finale ha battuto 4-0 la Cavese del tecnico Francesco Buonaiuto. Le reti portano la firma di Mirko Giordano, Nicola Bianco su rigore e Marco Tagliaferri, autore di una doppietta e vincitore del titolo di miglior marcatore della categoria con 6 gol complessivi. La Rappresentativa Nazionale LND ha così “incassato” il Trofeo Gino Avella, indimenticabile giornalista cavese cui ogni anno è dedicato il “Città di Cava de’ Tirreni”, e la Medaglia del Presidente della Camera dei Deputati, consegnata da un raggiante Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC-LND. Sul proscenio anche la Salernitana, fermatasi alle semifinali, che si è aggiudicata il Trofeo Fair Play - Coppa Città di Cava de’ Tirreni.



Assoluta protagonista della Cerimonia di Premiazione è stata l’ASD Virtus Junior Stabia, vincitrice di ben 4 titoli, il primo dei quali nei Mini Giovanissimi - Trofeo Damarila, superando per 5-0 in finale il Nocera Soccer. In questa categoria il titolo di miglior marcatore è andato a Christian Avagliano della Valle dell’Orco, autore di 8 reti, mentre il Trofeo Fair Play - Coppa Grafica Metelliana è stato assegnato ai tedeschi dell’Eintracht Ergste.



L’apoteosi della Virtus Junior Stabia si è materializzata con le affermazioni anche negli Esordienti 2013 - Trofeo Te.RI., battendo in finale ai rigori (6-5, t.r. 2-2) la Soccer Friends, nei Pulcini 2014 - Trofeo Marco Luciano, con un nuovo successo ai rigori (5-4, t.r. 1-1) sulla Peluso, e nei Primi Calci - Trofeo Catello Mari, con la vittoria per 3-1 in finale sull’Olimpia Sport. L’unica sconfitta della giornata per la Virtus Junior Stabia si è registrata negli Esordienti 2012, con la Valle dell’Orco che, imponendosi per 4-3 in finale, si è aggiudicata il Trofeo Pasqualino Lodato.



Nella categoria Pulcini 2015 - Trofeo IMA successo dell’Academy F6, che in finale ha avuto la meglio per 4-0 sul Nocera Soccer. Trionfo infine nei Piccoli Amici - Trofeo Power Tech per il Piccolo Stadio Red Lions, che nell’ultimo atto ha battuto 6-3 la Soccer Friends.



Tutte le premiazioni si sono svolte allo stadio “Simonetta Lamberti” in un clima di grande festa ed al cospetto di numerose personalità civili e sportive, tra cui il Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC-LND, Carmine Zigarelli, ed il Presidente della Sezione AIA di Nocera Inferiore (SA), Carmine La Mura.



80 squadre partecipanti, suddivise in 9 categorie ed in rappresentanza di 3 Paesi (Germania, Slovenia e Italia); ben 147 le partite disputate complessivamente; 11 i campi di gioco coinvolti, siti in 4 città (Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino). Numeri inequivocabili, che certificano lo spessore ed il prestigio della kermesse fortemente voluta dal Presidente Giovanni Bisogno. Appuntamento già fissato al mese di giugno 2026 per una nuova entusiasmante edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”.



I RISULTATI DELLE FINALI

Allievi - Trofeo D’Amico: Rappresentativa Nazionale LND-Salernitana 2-1

Giovanissimi - Trofeo Gino Avella: Rappresentativa Nazionale LND-Cavese 4-0

Mini Giovanissimi - Trofeo Damarila: Nocera Soccer-Virtus Junior Stabia 0-5

Esordienti 2012 - Trofeo Pasqualino Lodato: Virtus Junior Stabia-Valle dell’Orco 3-4

Esordienti 2013 - Trofeo TE.RI.: Soccer Friends-Virtus Junior Stabia 5-6 ai rig. (2-2 t.r.)

Pulcini 2014 - Trofeo Marco Luciano: Peluso-Virtus Junior Stabia 4-5 ai rig. (1-1 t.r.)

Pulcini 2015 - Trofeo IMA: Academy F6-Nocera Soccer 4-0

Primi Calci - Trofeo Catello Mari: Olimpia Sport-Virtus Junior Stabia 1-3

Piccoli Amici - Trofeo Power Tech: Piccolo Stadio Red Lions-Soccer Friends 6-3