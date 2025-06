Pallamano. Jomi Salerno di bronzo alle finali nazionali di Chieti Le salernitane si sono imposte nella finale per il terzo posto contro Laugen

La Jomi Salerno Under 18 conquista un prestigioso terzo posto alle finali nazionali di categoria in corso a Chieti. Le ragazze allenate da Ilaria Dalla Costa si sono imposte questa mattina nella finale per il bronzo, superando Laugen con il punteggio di 31-27. La partita si è giocata su binari di grande equilibrio, soprattutto nel primo tempo. Salerno è riuscita più volte a piazzare minibreak, arrivando fino al massimo vantaggio di +4 (8-12 al 20’). Laugen però non ha mollato, recuperando progressivamente lo svantaggio e chiudendo la prima frazione sul 16-16.

Nella ripresa l’equilibrio ha retto fino al quarto d’ora, poi Salerno ha trovato l’allungo decisivo: maggiore lucidità, ritmo e concretezza hanno permesso alle campane di prendere il largo e gestire il vantaggio fino alla sirena finale.

Il cammino della Jomi Salerno è stato solido e convincente: ha chiuso il girone al primo posto, con vittorie contro Kaltern e Padova e una sola sconfitta contro Conversano. Ai quarti ha superato Trapani, mentre in semifinale si è arreso a Oderzo. Nonostante ciò, è riuscita a salire sul podio, centrando un risultato di grande valore. Un traguardo importante per un gruppo che è cresciuto nel tempo, affrontando ogni sfida con impegno, dedizione e spirito di squadra. Le ragazze di Dalla Costa hanno dimostrato carattere e maturità, conquistando un risultato che premia il loro percorso e testimonia ancora una volta la qualità del lavoro svolto dalla società campana nel settore giovanile.

“Sono estremamente orgogliosa di questo traguardo e, soprattutto, di tutte le mie ragazze", ha detto Ilaria Dalla Costa. "Non partivamo con i favori del pronostico, ma abbiamo saputo dimostrare il nostro valore giorno dopo giorno, crescendo partita dopo partita. La sconfitta di ieri contro Oderzo, una squadra di altissimo livello, poteva abbatterci, invece abbiamo reagito con grande carattere, portando a casa un terzo posto più che meritato”.