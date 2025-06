Calcio a 5. Napoli si aggiudica gara 1, Eboli prepara il riscatto al PalaSele Giovedì gara 2 in terra salernitana, la Feldi crede nella rimonta per agguantare la finale

Sarà una settimana di grande preparazione e concentrazione per la Feldi Eboli che giovedì 12 giugno dovrà dare tutto al Palasele per ribaltare la serie contro il Napoli Futsal. I partenopei si sono imposti per 3-1 sulle volpi al PalaJacazzi di Aversa vincendo gara -1 della semifinale scudetto. Ora i ragazzi di mister Antonelli hanno l’obbligo di vincere nel secondo atto per portare la sfida a gara -3, che si giocherebbe sempre a Eboli.

LA CRONACA. La sfida nel complesso è stata molto equilibrata: la Feldi trova il vantaggio ma si fa ribaltare all’alba della ripresa nel giro di pochi secondi non riuscendo poi a trovare più l’azione vincente, nonostante la grande quantità di occasioni create sulle quali Bellobuono ci mette più volte una pezza.

Squadre che non si sbottonano troppo in apertura, Borruto si fa sentire su Espindola con un duro intervento a piede a martello e si becca il primo giallo della gara. Proprio Espindola è il primo ad impegnare Bellobuono, poi ci prova anche Venancio dalla distanza ma il portiere azzurro si salva di piede. Per il Napoli prova a rendersi pericoloso Guilhermao che colpisce la parte alta della traversa, poi Dalcin salva su Borruto. Lo stesso portiere della Feldi Eboli si immola per salvare ancora su Guilhermao lanciato in contropiede, ma il capitano delle volpi ne esce malconcio dallo scontro e al suo posto entra il giovane Generoso Di Stanio a difendere i pali rossoblù.

Gara molto dura che porta entrambe le squadre a raggiungere il limite di falli consentito. A rompere l’equilibrio è Bolo che abbatte Etzi e regala tiro libero alle volpi a 3 minuti dalla fine. Sul dischetto va Liberti che però fallisce calciando fuori. Passano pochi secondi e la Feldi Eboli riesce comunque a sbloccare la gara con Di Stanio che recupera palla e lancia in profondità Selucio, Bellobuono legge male la traiettoria uscendo a vuoto e il numero 77 delle volpi aggira il portiere azzuro e fa 0-1 su assist dell’estremo difensore prodotto delle giovanile rossoblù. Nel finale sfiora il raddoppio Calderolli, ma si va al riposo con le volpi in vantaggio.

Nella ripresa i padroni di casa si fanno subito vedere con un gran tiro di Bolo che centra in pieno il palo. Passano pochi minuti e il Napoli riesce a ribaltare la gara nel giro di 30 secondi. Prima trova il pareggio, un gol simile a quello della Feldi, con il rilancio del portiere e Borruto riesce ad agganciare la sfera e girare di sinistro fulminando Di Stanio. Poi Bolo punisce direttamente da calcio di punizione, è 2-1, gara che cambia completamente. Reazione delle volpi nel tacco di Caruso, ma la sua magia viene fermata da Bellobuono. Guilhermao sfiora il tris ma Di Stanio fa buona guardia. Entrambe le squadre attaccano senza risparmiarsi, colpendo un palo a testa, poi è ancora Bellobuono a salvare sul tentativo di Ugherani. A 5 minuti dal termine Etzi ruba una gran palla ma non riesce a trovare la porta. E così a poco più di 3 minuti dal termine mister Antonelli opta per il portiere di movimento ma a un minuto dalla sirena De Luca sfrutta la porta sguarnita per punire dalla distanza le volpi e siglare la rete del definitivo 3-1.

VERSO GARA 2 – Nulla è perduto per gli ebolitani, che con il fattore campo a favore dovranno provare a ribaltare la serie. D’altronde l’obiettivo di finire in alto nella Regular Season è proprio questo, poter avere tra le mura amiche l’occasione di riscattarsi e ribaltare un esito negativo in Gara 1. Per quello che si è visto sul parquet l’impresa è alla portata per i ragazzi di Antonelli, con il neo di capitan Dalcin uscito per infortunio e quindi in dubbio per la gara di giovedì. Da oggi parte l’adunata dei tifosi delle volpi, che dovranno riempire il palazzetto ebolitano e cercare di dare alle volpi la spinta necessaria per provare a riequilibrare la semifinale. Il Napoli riesce per la prima volta in stagione a battere la Feldi in quattro incontri disputati e arriverà a Eboli carico per chiudere i giochi.