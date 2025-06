Cavese, il club si divide da mister Maiuri Dopo la salvezza, il club dice addio al tecnico

Dopo l'addio al direttore sportivo Pasquale Logiudice, la Cavese decide di interrompere anche il suo cammino con Vincenzo Maiuri. Il tecnico non sarà alla guida della squadra metelliana ai nastri di partenza della prossima stagione. Dopo la salvezza arrivata in scioltezza, il club decide di ripartire con una nuova guida. Di seguito il comunicato del club: "La Cavese 1919 rende noto che in data odierna il mister della prima squadra Vincenzo Maiuri ha risolto consensualmente il rapporto lavorativo con il club biancoblù. Al tecnico l'augurio di raggiungere nel prosieguo della propria carriera, le migliori fortune professionali".