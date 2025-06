Calcio a 5. Il sogno scudetto di Eboli e Napoli passa per il Palasele Partenopei in vantaggio nella serie, la formazione salernitana vuole la grande rimonta

Ora o mai più. La Feldi Eboli si gioca tutto davanti al proprio pubblico in Gara -2 della semifinale scudetto contro il Napoli Futsal, una vera e propria sfida da dentro o fuori. Appuntamento domani, giovedì 12 giugno alle ore 20.30 presso il Palasele di Eboli.

Dopo la sconfitta in gara 1, la squadra di Luciano Antonelli è chiamata a vincere per cercare di prolungare la serie a gara 3. Non ci sono alternative per provare a seguire il sogno scudetto. Al Palasele serve una Feldi affamata, concentrata e spinta da una città intera.

A fare la differenza può essere il Palasele. Anzi, deve esserlo. Il sostegno dei tifosi sarà determinante. Il calore, il tifo, la spinta della curva e dell’intera città sono armi decisive in partite come questa. D’altronde la grande stagione in Regular Season doveva essere propedeutica proprio per arrivare a momenti decisivi e delicati come questo con la possibilità di giocarli in casa. Eboli deve trasformarsi in un’unica voce, in un’unica forza. Perché la Feldi è più forte quando sente la sua gente accanto, quando sa che non è sola.

Due anni fa, la storia era esattamente la stessa. Napoli avanti nella serie, Eboli costretta a inseguire. E fu proprio la Feldi, in quel momento di massima pressione, a tirare fuori il meglio di sé: vinse gara 2, poi anche gara 3, entrambe in trasferta e conquistò la finale Scudetto. È il precedente che oggi alimenta la speranza, la grinta e la convinzione. La Feldi sa come si fa. L’ha già fatto.

Contro un avversario di valore come il Napoli, servirà una prestazione perfetta. Ma la Feldi ha tutto per farcela: qualità, esperienza, carattere. Non ci sarà spazio per i rimpianti. È il momento di dare tutto, con la testa e con il cuore. Ora, parola al campo. Vincere. Per restare vivi. Per crederci ancora. Per Eboli.

Questa non è solo una partita ma una battaglia da combattere insieme. Squadra e tifosi, uniti, per continuare a sognare. Lo sa bene Giancarllo Selucio, il numero 77 delle volpi è intervenuto nella classica conferenza stampa prepartita e ha parlato di come sarà fondamentale l’ambiente ebolitano:

“Non abbiamo fatto la nostra miglior partita nella gara d’andata, non siamo stati la solita Feldi e abbiamo sofferto molto. Dobbiamo cercare di ribaltare la situazione, ho fiducia nel nostro gruppo e nei nostri tifosi che so che ci daranno una mano. Loro sono il nostro sesto uomo, ci spingono sempre ad andare oltre e spero che saranno tanti a venire al palazzetto”, le parole di Selucio.