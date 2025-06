Paganese, parte il nuovo corso. Bocchetti: "Ritorno a casa, è una grande sfida" Il presidente Cardillo: "Progetti importanti anche per celebrare il traguardo del centenario"

Con la presentazione del direttore sportivo Antonio Bocchetti, la Paganese ha ufficialmente avviato il progetto per la prossima stagione. Nella suggestiva cornice della Baccaro Art Gallery, il presidente Nicola Cardillo - affiancato dal vice presidente Tommaso Fezza e dal notaio aniello Calabrese - ha svelato i programmi che intende realizzare nella stagione che porterà al traguardo del centenario. "La scelta di Bocchetti conferma la progettualità che intendiamo dare a questa società", ha detto il numero uno del club liguorino che - dopo aver sfiorato il traguardo dei play-off del campionato di serie D - ha garantito un progetto in linea con la storica calcistica della Paganese.

"Ho sposato con entusiasmo questa sfida che mi permette di tornare a casa", ha detto il ds Antonio Bocchetti che nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile al Pescara, club che ha centrato la promozione in serie B. "Abbiamo la fortuna di avere una società solida, noi dobbiamo gettare le basi per costruire un progetto ambizioso e duraturo. Sono arrivato da poco e presto dovremo prendere scelte importanti. Molto dipenderà dalla scelta dell'allenatore a cui affideremo la squadra, non prenderò mai un tecnico soltanto per il suo nome, deve dimostrarci che ha voglia di sposare il nostro credo e di voler lavorare instancabilmente per questa società. Insieme a lui sceglieremo i calciatori, per me non esistono under ed over, se un ragazzo è bravo e merita di giocare dobbiamo avere il coraggio di lanciarlo in campo. Dell'attuale rosa molti calciatori sono in scadenza, quindi dovremo fare delle valutazioni che potranno partire soltanto nel momento in cui avremo scelto il mister".